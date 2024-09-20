Hikayesi Çok Beğenilen 'Leyla' Dizisi Uyarlama Çıktı
Hikayesi Çok Beğenilen 'Leyla' Dizisi Uyarlama Çıktı
NOW'ın yeni dizisi Leyla hikayesiyle büyük beğeni toplamış ve iyi reyting oranları almıştı. Orijinal sanılan dizinin uyarlama olduğu ortaya çıktı.
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11 Eylül günü yayın hayatına başlayan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi hikayesiyle beğeni toplamış ve enfes bir reyting başarısı elde etmişti.
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Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, anne ve babasını kaybeden Leyla'nın hayatını mahveden Nur'dan intikam almak için geri dönüşünü ekrana taşırken izleyiciden tam puan alan dizi hakkında beklenmedik bir gerçek herkesi şaşırttı.
Orijinal hikaye zannedilen Leyla'nın aslında Brezilya dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıktı.
Sevilen dizi, Latin Amerika'da izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazil'den uyarlama olurken orijinal yapım 179 bölüm sürmüş.
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