Kısmetse Olur'da Evlenen Nur ve Batuhan'ın Kızı Asel Kocaman Oldu!
Kısmetse Olur'da Evlenen Nur ve Batuhan'ın Kızı Asel Kocaman Oldu!
Fenomen yarışma programı Kısmetse Olur'un ilk evlenen çifti Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin aşkı kızları Asel'le taçlanmıştı. Resmen gözümüzün önünde büyüyen Asel şimdilerde kocaman bir kız olmuş.
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İlk bölümü 2015'te yayınlanan Kısmetse Olur çoğu izleyici tarafından kurgu olarak nitelendirilse de programda tanışan Nur ve Batuhan'ın evlenmesi ve bir de kız çocuklarının olması tüm teorileri yerle bir etmişti.
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2016'da evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli, 2 ay sonra bebek müjdesi vermiş ve Asel ismini verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
2019'da boşanacaklarını duyuran Batuhan ve Nur, kızları Asel için arkadaş kalmaya devam ederken annesiyle yaşayan Asel'in büyümesini Nur Erkoç'un sosyal medya hesabından takip ettik.
Nur Erkoç kızı Asel'le paylaşımlarıyla sık sık gündem olurken Asel büyüyüp aynı annesi oldu.
İşte Kısmetse Olur'un evlenen ilk çifti Nur ve Batuhan'ın kızları Asel'in son hali:
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Gerçekten kocaman kız olmuş! Biz annesine benzettik, siz ne düşünüyorsunuz?
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