Telefon Yakalattı! Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu Vakasında Oğlu Aydın Musaoğlu Tutuklandı

Tüm Türkiye'nin çok konuştuğu Hatice Musaoğlu vakası 18 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü. Talihsiz kadının oğlu Aydın Musaoğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Aydın Musaoğlu annesini kasten öldürmekten tutuklandı.