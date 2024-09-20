Telefon Yakalattı! Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu Vakasında Oğlu Aydın Musaoğlu Tutuklandı
Telefon Yakalattı! Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu Vakasında Oğlu Aydın Musaoğlu Tutuklandı
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Günlerdir tüm Türkiye'nin çok konuştuğu Hatice Musaoğlu vakası nihayet Müge Anlı'nın programında çözüldü.
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18 yıl önce Kastamonu'da ortadan kaybolan Hatice Hanım'ın oğlu Aydın Musaoğlu annesini kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.
Aydın Musaoğlu Müge Anlı'nın önceki programlarında cinayeti ağzından kaçırmıştı. Aydın, "Annemi öldürmeden önce" ifadelerini kullanmış ve aslında cinayeti itiraf etmiş olmuştu. Eşi de aynı şekilde "Kaynanam ölmeden önce" ifadesiyle bu iddiayı güçlendirmişti.
Aydın Musaoğlu, annesinin Trabzon'a kaçtığını iddia etmiş ve hiçbir şekilde suçunu itiraf etmemişti. Ancak Müge Anlı'daki dil sürçmesi (!) gözaltına alınmasına yetmişti.
Musa Aydınoğlu'nunu tutuklanmasına yol açan ifadesi annesinin yanında götürdüğünü iddia ettiği telefon oldu. Aydın'ın annesi Hatice Musaoğlu'nun telefonuna kendi SIM kartını taktığı ortaya çıktı.
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Nevin Musaoğlu ise arama çalışmaları sırasında dakikalarca sessiz kaldı. Aramalarda Nevin'in dakikalarca süren sessizliği dikkat çekti. Kendisi de gözaltına alındı.
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