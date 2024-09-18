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Öldüğünü Ağzından Kaçırdı! Müge Anlı'da Aranan Kayıp Kadın ile İlgili İkinci İtiraf...

Öldüğünü Ağzından Kaçırdı! Müge Anlı'da Aranan Kayıp Kadın ile İlgili İkinci İtiraf...

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 13:05

Müge Anlı'da aranan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu ile ilgili bugünkü canlı yayında ikinci itiraf geldi. Bu kez ilk kez annesinin öldüğünü ağzından kaçıran Aydın Musaoğlu'nun eşi konuştu. O da konuşmasında kayınvalidesinin yaşamadığını söyledi.

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18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun bulunması için kızları Müge Anlı'ya başvurmuştu.

18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun bulunması için kızları Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Kayıp kadının kızları hep bir ağızdan abi Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylediler. Annesi ve abisi için "Babamdan kalan para yüzünden anlaşamıyorlardı" diye belirttiler.

Kayıp kadının kızları hep bir ağızdan abi Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylediler. Annesi ve abisi için "Babamdan kalan para yüzünden anlaşamıyorlardı" diye belirttiler.

Ayrıca kadının kaybolmadan önce eve jandarma çağırdığı ve köydeki evdeki odasına geliniyle oğlunun yerleştiğini söyleyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca kadının kaybolmadan önce eve jandarma çağırdığı ve köydeki evdeki odasına geliniyle oğlunun yerleştiğini söyleyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Yayına katılan abi Aydın Musaoğlu hakkındaki iddiaları yalanladı. Hatta o da kız kardeşi Cemile'yi suçladı.

Yayına katılan abi Aydın Musaoğlu hakkındaki iddiaları yalanladı. Hatta o da kız kardeşi Cemile'yi suçladı.

Ancak dünkü yayında Aydın Bey, annesini öldürdüğünü ağzından kaçırmıştı. Sonrasında ise yalanlamıştı.

Ancak dünkü yayında Aydın Bey, annesini öldürdüğünü ağzından kaçırmıştı. Sonrasında ise yalanlamıştı.

İçeriğimizde detayları anlatmıştık:

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Bugünkü yayına ise Aydın'ın karısı Nevin katıldı. Nevin konuşması sırasında "Benim annem dünürü yaşadığı zaman bu eve hiç gelmedi" diye bir cümle kullanan gelin, kayınvalidesinin öldüğünü kabul etmiş oldu.

Bugünkü yayına ise Aydın'ın karısı Nevin katıldı. Nevin konuşması sırasında "Benim annem dünürü yaşadığı zaman bu eve hiç gelmedi" diye bir cümle kullanan gelin, kayınvalidesinin öldüğünü kabul etmiş oldu.

Anlı, yayında o sözlere dikkat çekerek "Yaşadığı zaman, diyorsun. Bak siz de biliyorsunuz öldüğünü" dedi.

Anlı, yayında o sözlere dikkat çekerek "Yaşadığı zaman, diyorsun. Bak siz de biliyorsunuz öldüğünü" dedi.

O anlar aşağıdaki videoda 6:00-6:06 arasında yaşandı👇🏻

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