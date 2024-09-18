Öldüğünü Ağzından Kaçırdı! Müge Anlı'da Aranan Kayıp Kadın ile İlgili İkinci İtiraf...
Öldüğünü Ağzından Kaçırdı! Müge Anlı'da Aranan Kayıp Kadın ile İlgili İkinci İtiraf...
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18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun bulunması için kızları Müge Anlı'ya başvurmuştu.
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Kayıp kadının kızları hep bir ağızdan abi Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylediler. Annesi ve abisi için "Babamdan kalan para yüzünden anlaşamıyorlardı" diye belirttiler.
Ayrıca kadının kaybolmadan önce eve jandarma çağırdığı ve köydeki evdeki odasına geliniyle oğlunun yerleştiğini söyleyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Yayına katılan abi Aydın Musaoğlu hakkındaki iddiaları yalanladı. Hatta o da kız kardeşi Cemile'yi suçladı.
Ancak dünkü yayında Aydın Bey, annesini öldürdüğünü ağzından kaçırmıştı. Sonrasında ise yalanlamıştı.
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Bugünkü yayına ise Aydın'ın karısı Nevin katıldı. Nevin konuşması sırasında "Benim annem dünürü yaşadığı zaman bu eve hiç gelmedi" diye bir cümle kullanan gelin, kayınvalidesinin öldüğünü kabul etmiş oldu.
Anlı, yayında o sözlere dikkat çekerek "Yaşadığı zaman, diyorsun. Bak siz de biliyorsunuz öldüğünü" dedi.
O anlar aşağıdaki videoda 6:00-6:06 arasında yaşandı👇🏻
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