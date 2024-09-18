Öldüğünü Ağzından Kaçırdı! Müge Anlı'da Aranan Kayıp Kadın ile İlgili İkinci İtiraf...

Müge Anlı'da aranan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu ile ilgili bugünkü canlı yayında ikinci itiraf geldi. Bu kez ilk kez annesinin öldüğünü ağzından kaçıran Aydın Musaoğlu'nun eşi konuştu. O da konuşmasında kayınvalidesinin yaşamadığını söyledi.