Görüş Bildir
Haberler
TV
Annesini Öldürdüğünü Ağzından Kaçırdı! Müge Anlı'da Şüpheli Kayıp...

Annesini Öldürdüğünü Ağzından Kaçırdı! Müge Anlı'da Şüpheli Kayıp...

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 12:17

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına geçtiğimiz hafta 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nu bulmak için kızı katıldı. Abisinden şüphelendiğini söyleyen Sevim Terzi'nin iddialarının ardından programa katılan abi Aydın Musaoğlu, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müge Anlı'da araştırılan 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı'da araştırılan 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Programa annesinin bulunmasını isteyen kızı Sevim Terzi katılmıştı. Abisi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiğini söylemişti.

Programa annesinin bulunmasını isteyen kızı Sevim Terzi katılmıştı. Abisi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiğini söylemişti.

Sevim, "Babamdan kalan para yüzünden anlaşamıyorlardı. Abim, parayı vermedikleri için anneme silah çekip boğmaya kalktı, annem 'imdat' diye bağırınca vazgeçti" şeklinde konuştu.

Sevim, "Babamdan kalan para yüzünden anlaşamıyorlardı. Abim, parayı vermedikleri için anneme silah çekip boğmaya kalktı, annem 'imdat' diye bağırınca vazgeçti" şeklinde konuştu.

Ayrıca Aydın'ın kızının da cinayeti gördüğünü ve çocukken etrafa "Babam babaannemi öldürdü" şeklinde anlattığını da söyledi.

Ayrıca Aydın'ın kızının da cinayeti gördüğünü ve çocukken etrafa "Babam babaannemi öldürdü" şeklinde anlattığını da söyledi.

Aydın Musaoğlu bu iddialara cevap vermek için stüdyoya geldi. Canlı yayında Aydın'ın cinayeti işlediğini ağzından kaçırdığını Müge Anlı yakaladı.

Aydın Musaoğlu bu iddialara cevap vermek için stüdyoya geldi. Canlı yayında Aydın'ın cinayeti işlediğini ağzından kaçırdığını Müge Anlı yakaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müge Anlı'nın "Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?" sorusuna Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye yanıt verdi.

Müge Anlı'nın "Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?" sorusuna Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye yanıt verdi.

Şevki Hoca da bu itirafı yakalayıp üstüne gitti. O sırada da Aydın, cümlede 'öldürmeden önce' ifadesini tekrar etti.

Şevki Hoca da bu itirafı yakalayıp üstüne gitti. O sırada da Aydın, cümlede 'öldürmeden önce' ifadesini tekrar etti.

Anlı, Aydın'ın bugünkü çelişkili ifadelerinin ardından o anları ekrana getirdi. "Aslında cinayeti itiraf ettin" deyince Aydın, "Hayır benim dilim sürçtü" dedi.

Anlı, Aydın'ın bugünkü çelişkili ifadelerinin ardından o anları ekrana getirdi. "Aslında cinayeti itiraf ettin" deyince Aydın, "Hayır benim dilim sürçtü" dedi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın