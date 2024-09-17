Annesini Öldürdüğünü Ağzından Kaçırdı! Müge Anlı'da Şüpheli Kayıp...
Annesini Öldürdüğünü Ağzından Kaçırdı! Müge Anlı'da Şüpheli Kayıp...
Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına geçtiğimiz hafta 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nu bulmak için kızı katıldı. Abisinden şüphelendiğini söyleyen Sevim Terzi'nin iddialarının ardından programa katılan abi Aydın Musaoğlu, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı.
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Müge Anlı'da araştırılan 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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Programa annesinin bulunmasını isteyen kızı Sevim Terzi katılmıştı. Abisi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiğini söylemişti.
Sevim, "Babamdan kalan para yüzünden anlaşamıyorlardı. Abim, parayı vermedikleri için anneme silah çekip boğmaya kalktı, annem 'imdat' diye bağırınca vazgeçti" şeklinde konuştu.
Ayrıca Aydın'ın kızının da cinayeti gördüğünü ve çocukken etrafa "Babam babaannemi öldürdü" şeklinde anlattığını da söyledi.
Aydın Musaoğlu bu iddialara cevap vermek için stüdyoya geldi. Canlı yayında Aydın'ın cinayeti işlediğini ağzından kaçırdığını Müge Anlı yakaladı.
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Müge Anlı'nın "Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?" sorusuna Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye yanıt verdi.
Şevki Hoca da bu itirafı yakalayıp üstüne gitti. O sırada da Aydın, cümlede 'öldürmeden önce' ifadesini tekrar etti.
Anlı, Aydın'ın bugünkü çelişkili ifadelerinin ardından o anları ekrana getirdi. "Aslında cinayeti itiraf ettin" deyince Aydın, "Hayır benim dilim sürçtü" dedi.
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