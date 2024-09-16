Esra Erol Sesini ve Yüzünü Kullanarak Dolandırıcılık Yapıldığını Paylaştı!
Esra Erol Sesini ve Yüzünü Kullanarak Dolandırıcılık Yapıldığını Paylaştı!
Esra Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıcıların sesini ve yüzünü kullanarak oluşturduğu bir yapay zeka videosu ile vatandaştan para istendiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir ATV ekranlarda sunduğu program ile tanınan ünlü sunucu Esra Erol, sık sık yayındaki açıklamaları ile gündem oluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu kez öyle olmadı. Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada dolandırıcıların kendisini taklit ederek para istediğini yazdı.
Esra Erol'un sesi ve yüzü kullanılarak oluşturulan bir yapay zeka videosu ile vatandaştan para istendiği ortaya çıktı.
Erol, bu videoyu da paylaşarak "Adımın ve fotoğrafımın kullanılarak yapılan haber asılsızdır" diye yazdı.
İşte yapay zeka aracılığı ile oluşturulan video ve Erol'un o açıklaması👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın