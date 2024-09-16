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Esra Erol Sesini ve Yüzünü Kullanarak Dolandırıcılık Yapıldığını Paylaştı!

Esra Erol Sesini ve Yüzünü Kullanarak Dolandırıcılık Yapıldığını Paylaştı!

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 14:53

Esra Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıcıların sesini ve yüzünü kullanarak oluşturduğu bir yapay zeka videosu ile vatandaştan para istendiğini açıkladı.

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Uzun süredir ATV ekranlarda sunduğu program ile tanınan ünlü sunucu Esra Erol, sık sık yayındaki açıklamaları ile gündem oluyordu.

Uzun süredir ATV ekranlarda sunduğu program ile tanınan ünlü sunucu Esra Erol, sık sık yayındaki açıklamaları ile gündem oluyordu.

Ancak bu kez öyle olmadı. Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada dolandırıcıların kendisini taklit ederek para istediğini yazdı.

Ancak bu kez öyle olmadı. Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada dolandırıcıların kendisini taklit ederek para istediğini yazdı.

Esra Erol'un sesi ve yüzü kullanılarak oluşturulan bir yapay zeka videosu ile vatandaştan para istendiği ortaya çıktı.

Esra Erol'un sesi ve yüzü kullanılarak oluşturulan bir yapay zeka videosu ile vatandaştan para istendiği ortaya çıktı.

Erol, bu videoyu da paylaşarak "Adımın ve fotoğrafımın kullanılarak yapılan haber asılsızdır" diye yazdı.

Erol, bu videoyu da paylaşarak "Adımın ve fotoğrafımın kullanılarak yapılan haber asılsızdır" diye yazdı.

İşte yapay zeka aracılığı ile oluşturulan video ve Erol'un o açıklaması👇🏻

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