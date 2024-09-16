Mevlid Kandili'nde Başı Örtülü Fotoğraf Paylaşan Esra Ezmeci Gelen Yorumlarla Çileden Çıktı!

'Arkadaşlar şunu hepinize sormak istiyorum; müslüman bir ülkede bir müslüman olarak, bu kadar özel bir kandil gününde camiye gidip dua etmek ve bunun çok güzel bir şey olduğunu, psikolojiye de iyi geldiğini göstermek neden tuhaf, ayıp karşılanır? Ya da gizlenmesi gereken bir durum olarak gözükür? Neden iyi şeyleri göstermemek gerekiyor ya da örnek olmamak? Gerçekten merak ediyorum.'