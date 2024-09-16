Mevlid Kandili'nde Başı Örtülü Fotoğraf Paylaşan Esra Ezmeci Gelen Yorumlarla Çileden Çıktı!
Mevlid Kandili'nde Başı Örtülü Fotoğraf Paylaşan Esra Ezmeci Gelen Yorumlarla Çileden Çıktı!
Geçtiğimiz gün Mevlid kandili sebebiyle başı örtülü pozunu paylaşan Psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen eleştirel yorumlar karşısında çok sinirlendi.
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Beyaz TV'de sunduğu program ile tanıdığımız Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada cinsellikle ilgili sorulara cesurca yanıt vermesiyle gündem oluyor.
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Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Ezmeci, kandil gününde Sultanahmet Camii'ye giderek dua etti ve başörtülü fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Ezmeci, paylaşımında "Bugün sizin için dualar ettim. İnanç, insana en büyük huzuru verir. Bugün neye inanıp ne isterseniz, Allah sizin o niyetlerin ve isteklerin kapısını açsın. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın" dedi.
Ancak, Ezmeci'nin bu paylaşımları sosyal medyada bazı eleştirilere neden oldu.
Makyajı ve giyimi eleştiri konusu olan Ezmeci, sonunda bu eleştirilere tepki gösterdi.
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Ezmeci gelen yorumlardan sonra paylaşımının altına şunları yazdı:
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