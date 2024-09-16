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Mevlid Kandili'nde Başı Örtülü Fotoğraf Paylaşan Esra Ezmeci Gelen Yorumlarla Çileden Çıktı!

Mevlid Kandili'nde Başı Örtülü Fotoğraf Paylaşan Esra Ezmeci Gelen Yorumlarla Çileden Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 14:10

Geçtiğimiz gün Mevlid kandili sebebiyle başı örtülü pozunu paylaşan Psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen eleştirel yorumlar karşısında çok sinirlendi.

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Beyaz TV'de sunduğu program ile tanıdığımız Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada cinsellikle ilgili sorulara cesurca yanıt vermesiyle gündem oluyor.

Beyaz TV'de sunduğu program ile tanıdığımız Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada cinsellikle ilgili sorulara cesurca yanıt vermesiyle gündem oluyor.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Ezmeci, kandil gününde Sultanahmet Camii'ye giderek dua etti ve başörtülü fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Ezmeci, kandil gününde Sultanahmet Camii'ye giderek dua etti ve başörtülü fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Ezmeci, paylaşımında "Bugün sizin için dualar ettim. İnanç, insana en büyük huzuru verir. Bugün neye inanıp ne isterseniz, Allah sizin o niyetlerin ve isteklerin kapısını açsın. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın" dedi.

Ezmeci, paylaşımında "Bugün sizin için dualar ettim. İnanç, insana en büyük huzuru verir. Bugün neye inanıp ne isterseniz, Allah sizin o niyetlerin ve isteklerin kapısını açsın. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın" dedi.

Ancak, Ezmeci'nin bu paylaşımları sosyal medyada bazı eleştirilere neden oldu.

Ancak, Ezmeci'nin bu paylaşımları sosyal medyada bazı eleştirilere neden oldu.

Makyajı ve giyimi eleştiri konusu olan Ezmeci, sonunda bu eleştirilere tepki gösterdi.

Makyajı ve giyimi eleştiri konusu olan Ezmeci, sonunda bu eleştirilere tepki gösterdi.
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Ezmeci gelen yorumlardan sonra paylaşımının altına şunları yazdı:

Ezmeci gelen yorumlardan sonra paylaşımının altına şunları yazdı:

'Arkadaşlar şunu hepinize sormak istiyorum; müslüman bir ülkede bir müslüman olarak, bu kadar özel bir kandil gününde camiye gidip dua etmek ve bunun çok güzel bir şey olduğunu, psikolojiye de iyi geldiğini göstermek neden tuhaf, ayıp karşılanır? Ya da gizlenmesi gereken bir durum olarak gözükür? Neden iyi şeyleri göstermemek gerekiyor ya da örnek olmamak? Gerçekten merak ediyorum.'

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