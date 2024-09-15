Fatih mi, Giray mı? Kızılcık Şerbeti'ndeki İki Deccal Erkodan Birini Seç!
Fatih mi, Giray mı? Kızılcık Şerbeti'ndeki İki Deccal Erkodan Birini Seç!
Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlara geldi. İlk bölümde 1 ay içerisinde Giray'la evlenen Doğa'yı görünce başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Giray'ın çevirdiği dolapları da öğrenince bir düşündük: Gelen gideni arattı mı? Fatih mi, Giray mı gelin, birlikte karar verelim...
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Kızılcık Şerbeti uzun bir aranın ardından ekranlara bomba gibi döndü. Yine ilk bölümden olaylar peşimizi bırakmadı.
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Ancak diziye ilk bölümden damgasını vuran Giray'la Doğa'nın evliliğiydi. 1 aydır tanıdığı adamla ikinci ay nikah yapan Doğa yine bizi deli etti.
1 aylık zaman atlamasından sonra evlediğini öğrendiğimiz Doğa ile Giray ilişkisi kafamızdan kaynar sular döktü. Ah Doğa, hiç mi akıllanmadın be kızım?
Sonuçta Giray da adam çıkmadı! Üvey annesi ile ilişkisi olduğunu öğrendiğimiz Giray efendi, Doğa'mızı fena halde kandırıyor!
Hal böyle olunca insan bi' dönüp geçmişe dalıyor. Fatih de Doğa'ya etmediğini bırakmadı hatta aldığı ah'larla mutlu bile olamadı ama... Acaba gelen gideni arattı mı?
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Fatih ilk bölümlerde Doğa'ya çok aşık gibi görünen ancak evlenince annesi Pembe'nin gazına gelen bir koca oldu. Doğa'nın eğitimine engel oldu, çalışmasını istemedi.
Yetmedi, Doğa'yı hamileyken aldattı. Hatta ikiz bebeklerinden birini Doğa, kocası olacak Fatih'in çıkardığı rezalet sonucu kaybetti.
Bir de Giray'a bakalım: Tam bir iki yüzlü! Psikopatça Doğa'ya sokulup müthiş bir özgüvenle kızı kandırmaya başladı.
Profesyonel bir yalancı olarak sahneye egemen oldu. Doğa'nın özgürlüğünü kısıtlamasa da (henüz), destekler gibi görünse de (henüz), kızın başına büyük bir bela saracak gibi görünüyor.
Fatih en azından yalanını saklayamıyordu, diyenler el kaldırsın! Ya da Giray'ın oyunu bize sökmez, diyen varsa buyursun!
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