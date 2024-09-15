Fatih mi, Giray mı? Kızılcık Şerbeti'ndeki İki Deccal Erkodan Birini Seç!

Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlara geldi. İlk bölümde 1 ay içerisinde Giray'la evlenen Doğa'yı görünce başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Giray'ın çevirdiği dolapları da öğrenince bir düşündük: Gelen gideni arattı mı? Fatih mi, Giray mı gelin, birlikte karar verelim...