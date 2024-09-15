Kızılcık Şerbeti'nde Hata Üstüne Hata: Bir İzleyici O Sahnedeki Yanlışı Yakaladı!
Kızılcık Şerbeti'nde Hata Üstüne Hata: Bir İzleyici O Sahnedeki Yanlışı Yakaladı!
Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda yeni bölümü ile ekranlara döndü dönmesine ancak daha ilk bölümden hata üstüne hata bulundu. Bir izleyici Görkem'in hastane sahnesindeki yanlışı paylaştı.
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Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekranlara döndü. Yeni bölümde Görkem hastaneye kaldırıldı, Fatih'ten şikayetçi oldu.
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Kendisini camdan attığını söyleyerek Fatih'i gözaltına aldıran Görkem, daha sonra bir anda yan çizdi.
Fatih'ten af dileyen Görkem'in bir de hamile olduğu şokunu yaşadık. Fatih'e kendisini affetmesi için yalvardığı hastane sahnesindeki hata gözlerden kaçmadı.
Bir izleyicinin paylaştığı sahnede Görkem'e açılan damar yolunun tuhaf görüntüsü dikkat çekti.
İzleyici "O damar yolunu öyle saplayanı hiç gördün mü?" diye yazdı.
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İşte o paylaşım:
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