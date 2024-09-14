Kızılcık Şerbeti'ndeki Çekim Hatası İzleyicinin Gözünden Kaçmadı
Kızılcık Şerbeti'ndeki Çekim Hatası İzleyicinin Gözünden Kaçmadı
Göz bebeği dizimiz Kızılcık Şerbeti sonunda yeni sezonuyla ekranlara döndü. Şerbo'nun ilk bölümü büyük beğeni toplarken bir sahnedeki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı.
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Canımızın ciğeri haline gelen Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekranlara arzıendam etti.
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Dram yükü diğer bölümlere nazaran inanılmaz yüksek olan Şerbomuzda Alev'in vefat etmesi kalbimizi çatır çatır kırarken dizinin Almanya'daki sahnelerinde bir çekim hatasına rastlandı.
Alev'in doğumu için Almanya'ya giden Kıvılcım'ın hastane sahnelerinde duvarlardaki Almanca tabelalar hikayeye uygun ilerlerken unutulan Türkçe "Çıkış" yazılı tabela izleyicilerin gözünen kaçmadı.
İşte Kızılcık Şerbeti'ndeki o çekim hatası:
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