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İzleyici Tepkisi Bitmiyor: Yalı Çapkını Fragmanı İsyan Ettirdi

İzleyici Tepkisi Bitmiyor: Yalı Çapkını Fragmanı İsyan Ettirdi

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 13:37

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını son iki sezondur resmen uzatmaları oynuyor. 3. sezonda da umduğumuzu bulamadığımız Yalı Çapkını'nda hikaye daha da karmaşık bir hal alırken dizinin yeni bölüm fragmanı artık isyan ettirdi.

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Yalı Çapkını dün akşam (13 Eylül), 3. sezonuyla televizyona geri döndü, fakat bu geri dönüş hiç de beklenilen etkiyi yaratmadı.

Yalı Çapkını dün akşam (13 Eylül), 3. sezonuyla televizyona geri döndü, fakat bu geri dönüş hiç de beklenilen etkiyi yaratmadı.

Seyran ve Ferit'i doğrudan yeni hayatlarında izlediğimiz dizide ikilinin neden ayrıldığından tutun da Seyran'ın hastalık sürecine kadar hiçbir konuya değinilmemesi izleyiciyi sinirlendirirken sonrasında yayınlanan fragman bardağı taşıran son damla oldu.

Seyran ve Ferit'i doğrudan yeni hayatlarında izlediğimiz dizide ikilinin neden ayrıldığından tutun da Seyran'ın hastalık sürecine kadar hiçbir konuya değinilmemesi izleyiciyi sinirlendirirken sonrasında yayınlanan fragman bardağı taşıran son damla oldu.

2 yıl sonra tekrardan karşılaştıktan sonra kendi rızasıyla ayrıldığı Ferit'i kıskandırmak için Sinan'ı kullanan Seyran'ın bu tavrı "Biz ne izliyoruz?" dedirtirken hem düşük gelen reytingler hem de fragmanın absürtlüğü izleyiciyi sonunda isyan ettirdi.

2 yıl sonra tekrardan karşılaştıktan sonra kendi rızasıyla ayrıldığı Ferit'i kıskandırmak için Sinan'ı kullanan Seyran'ın bu tavrı "Biz ne izliyoruz?" dedirtirken hem düşük gelen reytingler hem de fragmanın absürtlüğü izleyiciyi sonunda isyan ettirdi.

İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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