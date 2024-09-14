Reytingler Açıklandı: Kızılcık Şerbeti mi İzlendi Yoksa Yalı Çapkını mı?
Reytingler Açıklandı: Kızılcık Şerbeti mi İzlendi Yoksa Yalı Çapkını mı?
Tam 2 yıldır Cuma akşamlarının reyting mücadelesi Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını arasında gidip gelirken iki dizinin de 3. sezonuyla dönmesi reyting savaşını alevlendirdi. Peki iki diziden hangisi kazanan taraf oldu?
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Televizyonda son 2 yıldır Cuma akşamları epey çetin geçiyor. Çünkü bu akşam ekranın en iddialı iki dizisi olan Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti yayınlanıyor.
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Yalı Çapkını ilk sezon her açıdan rakipsiz olurken senaryodaki tutarsızlıklar ve Seyran ile Ferit'in zırt pırt ayrılması izleyiciyi kendinden soğuttu.
Öte yandan kaos ve entrikanın asla hız kesmediği Kızılcık Şerbeti tutarlı ilerlemesiyle öyle bir ivme kazandı ki tutabilene aşk olsun!
2. sezondan itibaren iki dizi arasındaki reyting mücadelesini açık ara farkla Kızılcık Şerbeti kazanırken 3. sezonla beraber gidişatın ne olacağı merak konusu olmuştu.
Muhteşem bir bölümle dönen Kızılcık Şerbeti elbette 1. olurken özeti de reytinglerde 2. sıraya oturdu.
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İlk iki sıra Kızılcık Şerbeti tarafından kapılırken geçtiğimiz sezonların parlayan yıldızı Yalı Çapkını önceki başarılarından çok uzak kalarak Total'de 3, AB'de 5 ve ABC1'de 4. sırada yer aldı.
Bu oranlarla Yalı Çapkını'nın sezonu tamamlaması pek mümkün görünmüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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