Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Üvey Annesinin Yasak Aşk Sahnesi Mide Bulandırdı

Kızılcık Şerbet'nin 2. sezonunda Doğa'ya iyi gelip yaralarını saracağını düşündüğümüz Giray, sezon finalinde hepimizi büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezonda üvey annesi Heves'le yasak aşkı daha da gözümüze sokulurken o anlar resmen mide bulandırdı. Üzümlü kekim Doğa yine neyin içine düştün?