Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Üvey Annesinin Yasak Aşk Sahnesi Mide Bulandırdı

Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Üvey Annesinin Yasak Aşk Sahnesi Mide Bulandırdı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 10:40

Kızılcık Şerbet'nin 2. sezonunda Doğa'ya iyi gelip yaralarını saracağını düşündüğümüz Giray, sezon finalinde hepimizi büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezonda üvey annesi Heves'le yasak aşkı daha da gözümüze sokulurken o anlar resmen mide bulandırdı. Üzümlü kekim Doğa yine neyin içine düştün?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Şebnem Dönmez, Giray'ın üvey annesi Heves olarak karşımıza çıkarken ikilinin ilişkisi epey merak ediliyordu.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Şebnem Dönmez, Giray'ın üvey annesi Heves olarak karşımıza çıkarken ikilinin ilişkisi epey merak ediliyordu.

Yasak aşklarına devam edebilmek için Doğa'yı piyon olarak kullanan Giray ve Heves'in kötülüğü Görkem'i bile sollarken ikilinin yasak aşk sahnesi midemizi bulandırdı.

Yasak aşklarına devam edebilmek için Doğa'yı piyon olarak kullanan Giray ve Heves'in kötülüğü Görkem'i bile sollarken ikilinin yasak aşk sahnesi midemizi bulandırdı.

İşte Giray ve üvey annesi Heves'in yasak aşkı:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın