Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Üvey Annesinin Yasak Aşk Sahnesi Mide Bulandırdı
Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Üvey Annesinin Yasak Aşk Sahnesi Mide Bulandırdı
Kızılcık Şerbet'nin 2. sezonunda Doğa'ya iyi gelip yaralarını saracağını düşündüğümüz Giray, sezon finalinde hepimizi büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezonda üvey annesi Heves'le yasak aşkı daha da gözümüze sokulurken o anlar resmen mide bulandırdı. Üzümlü kekim Doğa yine neyin içine düştün?
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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Şebnem Dönmez, Giray'ın üvey annesi Heves olarak karşımıza çıkarken ikilinin ilişkisi epey merak ediliyordu.
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Yasak aşklarına devam edebilmek için Doğa'yı piyon olarak kullanan Giray ve Heves'in kötülüğü Görkem'i bile sollarken ikilinin yasak aşk sahnesi midemizi bulandırdı.
İşte Giray ve üvey annesi Heves'in yasak aşkı:
Gelen tepkiler de burada:
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