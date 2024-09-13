Gözümüzde Yaş Bırakmadı: Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon İlk Bölümüne Tepkiler
Gözümüzde Yaş Bırakmadı: Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon İlk Bölümüne Tepkiler
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla sonunda görücüye çıktı. Dram yükünün ağır olduğu bölümde özellikle Alev'in ölümü herkesi sarsarken Doğa'nın arkasından dönenler hepimizi şoke etti.
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu bu defa dram yükü ağır bir şekilde ekrana geldi.
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Görkem'in aşırı garip halleri, Alev'in ölümü, Kıvılcım'ın intikam seksi ve Giray'la üvey annesinin yasak aşkı derken hangi birine şaşıracağımızı bilemeyeceğimiz olaylar yine patır patır karşımıza dizildi.
Şerbonun yeni sezonu karşısında adeta Fatih gibi dumur olurken yeni sezona gelen tepkileri ortaya karışık sizlerle paylaşalım dedik.
İşte Şerbomuza gelen tepkilerden bazıları:
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