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Gözümüzde Yaş Bırakmadı: Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon İlk Bölümüne Tepkiler

Gözümüzde Yaş Bırakmadı: Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon İlk Bölümüne Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 00:11

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla sonunda görücüye çıktı. Dram yükünün ağır olduğu bölümde özellikle Alev'in ölümü herkesi sarsarken Doğa'nın arkasından dönenler hepimizi şoke etti.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu bu defa dram yükü ağır bir şekilde ekrana geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu bu defa dram yükü ağır bir şekilde ekrana geldi.

Görkem'in aşırı garip halleri, Alev'in ölümü, Kıvılcım'ın intikam seksi ve Giray'la üvey annesinin yasak aşkı derken hangi birine şaşıracağımızı bilemeyeceğimiz olaylar yine patır patır karşımıza dizildi.

Görkem'in aşırı garip halleri, Alev'in ölümü, Kıvılcım'ın intikam seksi ve Giray'la üvey annesinin yasak aşkı derken hangi birine şaşıracağımızı bilemeyeceğimiz olaylar yine patır patır karşımıza dizildi.

Üstelik biricik safozumuz Doğa 1 ay içerisinde Giray'la evlenerek sinir kat sayımızı daha da arttırdı.

Şerbonun yeni sezonu karşısında adeta Fatih gibi dumur olurken yeni sezona gelen tepkileri ortaya karışık sizlerle paylaşalım dedik.

Şerbonun yeni sezonu karşısında adeta Fatih gibi dumur olurken yeni sezona gelen tepkileri ortaya karışık sizlerle paylaşalım dedik.

İşte Şerbomuza gelen tepkilerden bazıları:

İşte Şerbomuza gelen tepkilerden bazıları:
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