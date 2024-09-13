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Bomba Gibi Geliyor! Bahar'ın Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı

Bomba Gibi Geliyor! Bahar'ın Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı

Bahar Dizi Demet Evgar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 20:34

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, 2. sezonuyla yayınlanmaya hazırlanıyor. Bahar'dan henüz ses seda gelmezken bugün fragman, afiş ve yayın tarihi bombalarını üstümüze saldı.

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Tam sezon ortasında yayınlanan Bahar, aldığı enfes oranlarla rakiplerini altüst etmişti.

Tam sezon ortasında yayınlanan Bahar, aldığı enfes oranlarla rakiplerini altüst etmişti.

Sezon finali bölümüyle hepimizi ağlatan Bahar'ın 2. sezonu için hala ses soluk çıkmazken iddialı diziden arka arkaya bombardımanlar geldi.

Sezon finali bölümüyle hepimizi ağlatan Bahar'ın 2. sezonu için hala ses soluk çıkmazken iddialı diziden arka arkaya bombardımanlar geldi.

2. sezonda "Kalbini dinlemeye var mısın?" sloganıyla yayınlanmaya hazırlanan Bahar önce yeni sezon afişini yayınlarken ardından yayın tarihinin yer aldığı fragmanı paylaştı.

2. sezonda "Kalbini dinlemeye var mısın?" sloganıyla yayınlanmaya hazırlanan Bahar önce yeni sezon afişini yayınlarken ardından yayın tarihinin yer aldığı fragmanı paylaştı.

Bahar ve Timur'un boşandığını öğrendiğimiz fragmanda Bahar'ın yeni hayatına hevesle atılması hepimizi heyecanlandırırken Evren'le ilişkisinin ne yöne ilerleyeceği de merakımızı perçinledi.

Bahar ve Timur'un boşandığını öğrendiğimiz fragmanda Bahar'ın yeni hayatına hevesle atılması hepimizi heyecanlandırırken Evren'le ilişkisinin ne yöne ilerleyeceği de merakımızı perçinledi.

24 Eylül Salı günü 2. sezonu başlayacak Bahar'ın yeni sezon fragmanını sizlerle paylaşıyoruz efendim:

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