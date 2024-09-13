Bomba Gibi Geliyor! Bahar'ın Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı
Bomba Gibi Geliyor! Bahar'ın Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı
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Tam sezon ortasında yayınlanan Bahar, aldığı enfes oranlarla rakiplerini altüst etmişti.
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Sezon finali bölümüyle hepimizi ağlatan Bahar'ın 2. sezonu için hala ses soluk çıkmazken iddialı diziden arka arkaya bombardımanlar geldi.
2. sezonda "Kalbini dinlemeye var mısın?" sloganıyla yayınlanmaya hazırlanan Bahar önce yeni sezon afişini yayınlarken ardından yayın tarihinin yer aldığı fragmanı paylaştı.
Bahar ve Timur'un boşandığını öğrendiğimiz fragmanda Bahar'ın yeni hayatına hevesle atılması hepimizi heyecanlandırırken Evren'le ilişkisinin ne yöne ilerleyeceği de merakımızı perçinledi.
24 Eylül Salı günü 2. sezonu başlayacak Bahar'ın yeni sezon fragmanını sizlerle paylaşıyoruz efendim:
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