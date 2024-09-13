Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner, Afişte Olmamasına İsyan Etti
Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner, Afişte Olmamasına İsyan Etti
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam 3. sezonuyla bomba bir geri dönüş yapacak. Dizinin yeni sezon afişi yayın günü yayınlanırken afişte yer almayan Kaan Taşaner, sosyal medya hesabından isyan edip ardından hesabını kapattı.
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam muazzam bir geri dönüş yapacak.
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Bombaların arka arkaya patladığı sezon finalinin ardından nefesimizi tutarak beklediğimiz Şerbo'nun 3. sezonuna sonunda kavuşurken dizinin yeni sezon afişi bugün yayınlandı.
2 sezondur afişte yer alan oyuncuların yanı sıra Feyza Civelek, Ceren Karakoç, Özge Özacar ve diziye bu sezon dahil olan Şebnem Bozoklu'nun afişte yer alması izleyicileri şaşırtırken, dizinin Giray'ı Kaan Taşaner'den beklenmedik bir hamle geldi.
Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanmasına saatler kala Instagram hesabından afişte olmadığına dair gönderme dolu bir paylaşım yapan Taşaner, bu hamlesinin hemen ardından sosyal medya hesabını kapattı.
İşte Kaan Taşaner'in o paylaşımı:
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