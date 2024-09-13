Afişte Yoktu: Şerbo Mustafa Kendini Dizi Afişine Shopladı!
Afişte Yoktu: Şerbo Mustafa Kendini Dizi Afişine Shopladı!
Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak diziye sonradan dahil olan karakterlerin bile yer aldığı yeni sezon afişinde olmayınca çareyi shop yapmakta buldu.
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Hasretinden prangalar eskittiğimiz canımız dizimiz Kızılcık Şerbeti'ne en nihayetinde kavuşuyoruz.
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Yeni sezonuyla enfes bir geri dönüş yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayına saatler kala yayınlanırken afişteki isimler dikkatlerden kaçmadı.
Feyza Civelek ve diziye henüz dahil olan Şebnem Bozoklu gibi isimlerin afişte yer almasına rağmen dizinin en mazlum karakteri Mustafa'nın afişte olmaması dikkatlerden kaçmazken bu durum sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu duruma tepkiler bitmezken çareyi Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak buldu.
Altıntoprak, kendisini afişe shoplayıp sosyal medya hesabından paylaşarak tartışmalara son verdi.
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🤣🤣🤣🤣
Mustafa'nın afişte olmaması saçma lan
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