Muhteşem Yüzyıl'da Nigar Kalfa ve İbrahim'in Libidosu Goygoy Malzemesi Oldu!

Efsaneler efsanesi Muhteşem Yüzyıl'da libidolarıyla kapı baca kıran Nigar Kalfa ve Sadrazam İbrahim'i muhakkak hatırlarsınız. Okan Yalabık ve Filiz Ahmet'in canlandırdığı karakterlerin sonradan gelişen aşkı ekran başında oturan bizlerin bile yanaklarını al al yaparken libidoları yıllar sonra tekrardan gündem oldu.