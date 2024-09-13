Muhteşem Yüzyıl'da Nigar Kalfa ve İbrahim'in Libidosu Goygoy Malzemesi Oldu!
Muhteşem Yüzyıl'da Nigar Kalfa ve İbrahim'in Libidosu Goygoy Malzemesi Oldu!
Efsaneler efsanesi Muhteşem Yüzyıl'da libidolarıyla kapı baca kıran Nigar Kalfa ve Sadrazam İbrahim'i muhakkak hatırlarsınız. Okan Yalabık ve Filiz Ahmet'in canlandırdığı karakterlerin sonradan gelişen aşkı ekran başında oturan bizlerin bile yanaklarını al al yaparken libidoları yıllar sonra tekrardan gündem oldu.
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Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'da İbrahim ve Hatice'nin aşkı hepimizi etkilese de güç kazanan İbrahim Paşa'nın sonradan Nigar Kalfa'yla yasak aşk yaşamasıyla dumur olmuştuk.
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Aralarındaki elektriksel çekim ve libidoyu ekran başında otururken bile hissettiğimiz ikilinin oyunculuk performansı takdire şayan olurken X kullanıcıları yıllar sonra Nigar Kalfa ve İbrahim'in libidolarını goygoy malzemesi yaptı.
E bize de derlemek düştü!
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