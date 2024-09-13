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Yok Böyle Ses! Sinan Çalışkanoğlu'nun Hades'i Seslendirdiğini Duyanlar Resmen Bayıldı

Yok Böyle Ses! Sinan Çalışkanoğlu'nun Hades'i Seslendirdiğini Duyanlar Resmen Bayıldı

yerli dizi Tiktok
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 12:41

TikTok'ta gulnidabeyler adlı bir kullanıcı, Sinan Çalışkanoğlu'nun katıldığı bir etkinlikte Hades'i seslendirmesini istedi. O anları izleyenler çok beğendi.

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Türk televizyon dünyasının en sevilen dizilerinden biri olan Selena'nın fenomen karakterlerinden biri de hiç kuşkusuz Hades.

Türk televizyon dünyasının en sevilen dizilerinden biri olan Selena'nın fenomen karakterlerinden biri de hiç kuşkusuz Hades.

Sinan Çalışkanoğlu tarafından canlandırılan karakter, Selena'nın baş düşmanı olarak dizi tarihine damga vurmuştu. Özellikle Çalışkanoğlu'nun Hades'i seslendirmesi herkes tarafından hayranlık uyandırmıştı.

Sinan Çalışkanoğlu tarafından canlandırılan karakter, Selena'nın baş düşmanı olarak dizi tarihine damga vurmuştu. Özellikle Çalışkanoğlu'nun Hades'i seslendirmesi herkes tarafından hayranlık uyandırmıştı.

Dizinin finalinin üzerinden 15 yıl geçmiş olsa bile Sinan Çalışkanoğlu'nun Hades sesi kimse tarafından unutulmadı. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Gazi Üniversitesi'nde bir etkinliğe katıldı.

Dizinin finalinin üzerinden 15 yıl geçmiş olsa bile Sinan Çalışkanoğlu'nun Hades sesi kimse tarafından unutulmadı. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Gazi Üniversitesi'nde bir etkinliğe katıldı.

Öğrencilerden biri Sinan Çalışkanoğlu'ndan Hades'in bir repliğini seslendirmesini istedi. TikTok'ta gulnidabeyler adlı bir kullanıcı, o anları paylaştı. Seslendirme izleyenlerin çok hoşuna gitti.

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