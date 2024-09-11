Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni'yi Canlandıran Halit Ergenç'in Yaşlandırılma Tekniği Çok Konuşuldu

Muhteşem Yüzyıl'da 139 bölüm boyunca Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç'in değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin @saturnlusafak adlı bir kullanıcının paylaştığı o goygoya ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.