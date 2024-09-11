Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni'yi Canlandıran Halit Ergenç'in Yaşlandırılma Tekniği Çok Konuşuldu
Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni'yi Canlandıran Halit Ergenç'in Yaşlandırılma Tekniği Çok Konuşuldu
Muhteşem Yüzyıl'da 139 bölüm boyunca Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç'in değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin @saturnlusafak adlı bir kullanıcının paylaştığı o goygoya ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Muhteşem Yüzyıl dizisi 2011-2014 yılları arasında tam 139 bölüm yayınlanmış ve tarihi kurgusuyla televizyon dünyamıza adeta damga vurmuştu.
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Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat yıllarını anlatan dizide pek çok saray entrikası yaşanmıştı. Bugün bile dizideki o entrikalar tekrar tekrar konuşuluyor desek yeridir.
Entrikaları bir yana bırakırsak dizinin en çok dikkat çeken tarafı da oyuncuların neredeyse 50 yıllık dönemi anlatan dizideki değişimleriydi. Tarihi bilenler bilir Kanuni 1520 yılında henüz 26 yaşındayken tahta çıkmış, 1566 yılında 71 yaşında hayatını kaybetmişti.
Haliyle Kanuni'yi canlandıran Halit Ergenç'in epey bir yaşlanması gerekiyordu. Epey dediğimiz de 45 yıl falan... İşte bu değişim son günlerde sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı.
X/Twitter'da @saturnlusafak adlı bir kullanıcı "tamam koskoca 139 bölüm, ilk bölümden son bölüme arada yıllar geçiyor elbette ama yine de bu adamı bu kadar nasıl yaşlandırdınız..." paylaşımı yaparak bunu sorguladı. Söz konusu paylaşıma birbirinden ilginç yorumlar geldi.
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