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Yeni Sezonu Merakla Beklenen 'Gönül Dağı'nın İlk Bölümünü İzleyenler Çok Beğendi

Yeni Sezonu Merakla Beklenen 'Gönül Dağı'nın İlk Bölümünü İzleyenler Çok Beğendi

yerli dizi Gönül Dağı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 00:20

TRT 1'in sevilen dizisi 'Gönül Dağı' 5. sezonuyla bugün (7 Eylül) izleyicisiyle buluştu. Yeni sezonun ilk bölümüne izleyicilerden birbiri ardına tepkiler geldi.

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'Gönül Dağı' 5. sezonuyla 7 Eylül akşamı izleyicisiyle buluştu.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'Gönül Dağı' 5. sezonuyla 7 Eylül akşamı izleyicisiyle buluştu.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi hayranlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi hayranlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Gelin hep birlikte 'Gönül Dağı'nın yeni sezonunun ilk bölümüne gelen tepkilere bakalım.

Gelin hep birlikte 'Gönül Dağı'nın yeni sezonunun ilk bölümüne gelen tepkilere bakalım.

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