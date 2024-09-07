Yeni Sezonu Merakla Beklenen 'Gönül Dağı'nın İlk Bölümünü İzleyenler Çok Beğendi
Yeni Sezonu Merakla Beklenen 'Gönül Dağı'nın İlk Bölümünü İzleyenler Çok Beğendi
TRT 1'in sevilen dizisi 'Gönül Dağı' 5. sezonuyla bugün (7 Eylül) izleyicisiyle buluştu. Yeni sezonun ilk bölümüne izleyicilerden birbiri ardına tepkiler geldi.
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'Gönül Dağı' 5. sezonuyla 7 Eylül akşamı izleyicisiyle buluştu.
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Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi hayranlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Gelin hep birlikte 'Gönül Dağı'nın yeni sezonunun ilk bölümüne gelen tepkilere bakalım.
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