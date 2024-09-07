Tolga Sarıtaş Başrollü Teşkilat'ın 5. Sezon Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti
Tolga Sarıtaş Başrollü Teşkilat'ın 5. Sezon Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti
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İstihbarat ve dram türündeki sevilen TRT 1 dizisi 'Teşkilat' 5. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Dizinin oyuncu kadrosuna Altay Yalçındağ karakterini canlandıracak olan Tolga Sarıtaş'ın dahil olması Teşkilat severlerde heyecan yarattı.
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