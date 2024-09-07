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Tolga Sarıtaş Başrollü Teşkilat'ın 5. Sezon Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti

Tolga Sarıtaş Başrollü Teşkilat'ın 5. Sezon Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti

yerli dizi Teşkilat
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 22:12

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonundan gelen bir tanıtım videosu izleyenleri heyecanlandırdı.

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İstihbarat ve dram türündeki sevilen TRT 1 dizisi 'Teşkilat' 5. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İstihbarat ve dram türündeki sevilen TRT 1 dizisi 'Teşkilat' 5. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosuna Altay Yalçındağ karakterini canlandıracak olan Tolga Sarıtaş'ın dahil olması Teşkilat severlerde heyecan yarattı.

Dizinin oyuncu kadrosuna Altay Yalçındağ karakterini canlandıracak olan Tolga Sarıtaş'ın dahil olması Teşkilat severlerde heyecan yarattı.

O heyecan bugün diziden gelen bir tanıtım videosuyla arttı. Gelin önce videoya, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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