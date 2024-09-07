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Kime Gönderme Yaptı? Arka Sokaklar Senaristi Ozan Yurdakul'dan Adalet Paylaşımı!

Kime Gönderme Yaptı? Arka Sokaklar Senaristi Ozan Yurdakul'dan Adalet Paylaşımı!

Arka Sokaklar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 12:51

19. sezonuyla ekrana geri dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar ilk tanıtım fragmanlarını yayınlarken, dizinin senaristi Ozan Emre Yurdakul'un 'adalet' göndermeli paylaşımı kafaları karıştırdı.

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Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, 19. sezonuyla ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, 19. sezonuyla ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.

13 Eylül Cuma akşamı sezona "Merhaba" demeye hazırlanan Arka Sokaklar'ın 19. sezon fragmanları yayınlanırken, dizinin senaristi Ozan Emre Yurdakul'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

13 Eylül Cuma akşamı sezona "Merhaba" demeye hazırlanan Arka Sokaklar'ın 19. sezon fragmanları yayınlanırken, dizinin senaristi Ozan Emre Yurdakul'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

Dizinin son fragmanını alıntılayarak "Gerçek hayatta göremediğiniz adaleti, evinize getiriyoruz" yazarken, bu paylaşımında kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.

Dizinin son fragmanını alıntılayarak "Gerçek hayatta göremediğiniz adaleti, evinize getiriyoruz" yazarken, bu paylaşımında kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.

İşte Ozan Emre Yurdakul'un o paylaşımı:

İşte Ozan Emre Yurdakul'un o paylaşımı:

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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