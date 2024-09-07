Kime Gönderme Yaptı? Arka Sokaklar Senaristi Ozan Yurdakul'dan Adalet Paylaşımı!
Kime Gönderme Yaptı? Arka Sokaklar Senaristi Ozan Yurdakul'dan Adalet Paylaşımı!
19. sezonuyla ekrana geri dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar ilk tanıtım fragmanlarını yayınlarken, dizinin senaristi Ozan Emre Yurdakul'un 'adalet' göndermeli paylaşımı kafaları karıştırdı.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, 19. sezonuyla ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.
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13 Eylül Cuma akşamı sezona "Merhaba" demeye hazırlanan Arka Sokaklar'ın 19. sezon fragmanları yayınlanırken, dizinin senaristi Ozan Emre Yurdakul'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.
Dizinin son fragmanını alıntılayarak "Gerçek hayatta göremediğiniz adaleti, evinize getiriyoruz" yazarken, bu paylaşımında kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.
İşte Ozan Emre Yurdakul'un o paylaşımı:
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