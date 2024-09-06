MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacılar her hafta kıyasıya bir mücadele vererek ana kadro için yarışırlarken, bu hafta ana kadroya giren isim belli oldu.
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te her hafta yedek yarışmacılardan bir kişi ana kadroya dahil olurken, bu hafta da ana kadro için kıyasıya bir mücadele yaşandı.
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Diğer turların yanı sıra bu defa 1 yemek yapan yarışmacıların tek şansı olurken en iyi Tortellini'yi yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya dahil oldu.
Şeyhmus, Erim, Ensar ve Bera'nın son dörde kaldığı gecede şefler en çok Erim ve Ensar'ın tabağını beğenirken ana kadroya giren isim sonunda açıklandı.
Ana kadroya giren isim Erim oldu.
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