Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 00:24

MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacılar her hafta kıyasıya bir mücadele vererek ana kadro için yarışırlarken, bu hafta ana kadroya giren isim belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te her hafta yedek yarışmacılardan bir kişi ana kadroya dahil olurken, bu hafta da ana kadro için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te her hafta yedek yarışmacılardan bir kişi ana kadroya dahil olurken, bu hafta da ana kadro için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Diğer turların yanı sıra bu defa 1 yemek yapan yarışmacıların tek şansı olurken en iyi Tortellini'yi yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya dahil oldu.

Diğer turların yanı sıra bu defa 1 yemek yapan yarışmacıların tek şansı olurken en iyi Tortellini'yi yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya dahil oldu.

Şeyhmus, Erim, Ensar ve Bera'nın son dörde kaldığı gecede şefler en çok Erim ve Ensar'ın tabağını beğenirken ana kadroya giren isim sonunda açıklandı.

Şeyhmus, Erim, Ensar ve Bera'nın son dörde kaldığı gecede şefler en çok Erim ve Ensar'ın tabağını beğenirken ana kadroya giren isim sonunda açıklandı.

Ana kadroya giren isim Erim oldu.

Ana kadroya giren isim Erim oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın