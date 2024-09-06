Milyoner'deki Fatih Terimli "Genel Kültür" Sorusu İzleyiciden Tepki Aldı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Fatih Terim sorusu kısa sürede gündem oldu. Fatih Terim'in 2000 yılında kaç defa 'Bam' dediğinin sorulduğu yarışmada izleyiciler 'Bu nasıl genel kültür sorusu?' şeklinde tepki gösterdi.