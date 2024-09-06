Milyoner'deki Fatih Terimli "Genel Kültür" Sorusu İzleyiciden Tepki Aldı!
Milyoner'deki Fatih Terimli "Genel Kültür" Sorusu İzleyiciden Tepki Aldı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Fatih Terim sorusu kısa sürede gündem oldu. Fatih Terim'in 2000 yılında kaç defa 'Bam' dediğinin sorulduğu yarışmada izleyiciler 'Bu nasıl genel kültür sorusu?' şeklinde tepki gösterdi.
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Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümündeki bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu.
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100 bin TL değerindeki soruyu gören yarışmacıya ne tür bir soru sorulacağı merakla beklenirken, bilgi yarışmasında gelen "genel kültür" sorusu izleyenleri ikiye böldü.
Fatih Terim'in 2000 yılında kaç defa "Bam" dediğinin sorulduğu yarışmada, yarışmacı doğal olarak soruyu yanlış yanıtlayıp elenirken o anlar izleyicilerden yoğun tepki aldı.
İşte Milyoner'deki o anlar:
Gelen tepkiler de burada:
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