MasterChef Onur'un Beyza'yla İlgili Açıklamaları "Aşk Kesinlikle Var" Dedirtti
MasterChef Onur'un Beyza'yla İlgili Açıklamaları "Aşk Kesinlikle Var" Dedirtti
MasterChef Türkiye'de Onur ve Beyza arasında aşk olup olmadığı sık sık tartışma konusu olurken, Onur'un son bölümdeki tavırları 'Kesinlikle aşk var!' dedirtti.
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MasterChef başladığından beri dilimizden düşüremediğimiz iki isim var. Tahmin ettiğiniz gibi o isimler Onur ve Beyza.
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Birbirlerine olan yakın tavırları ve kaçamak bakışlarıyla izleyiciler tarafından çok yakıştırılan ikilinin arkadaşlığı sürekli aşka yorulurken, iki taraf da bunu reddetmişti.
Son bölümde Onur, Beyza'yla çok yakın olduğunu söyleyip bunu "kardeşlik" olarak belirtirken, erkek yarışmacıların bu tavırlara gülmekten kırılması aşk iddialarını yinelettirdi.
Mehmet Şef'in de Onur'un söylemlerine gülmesiyle sosyal medyada Onur ve Beyza yakıştırmaları elbette hız aldı.
İşte o anlar:
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