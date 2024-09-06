Yalı Çapkını'nda Ferit ve Yeni Aşkı Diyar'dan İlk Görüntü Geldi!
Yalı Çapkını'nda Ferit ve Yeni Aşkı Diyar'dan İlk Görüntü Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yeni 'Pelin' Diyar karakteri Ferit'in partneri olarak karşımıza çıkarken, ikiliden ilk fotoğraf sonunda geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Özellikle ilk sezonuyla büyük fırtınalar koparan Yalı Çapkını, 3. sezonuyla önümüzdeki hafta (13 Eylül) ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
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Zaman atlaması yaşanacak dizide Seyran ve Ferit'in ayrılması ve ikilinin hayatlarına başka isimlerin girmesi gündem olurken, Ferit'in partnerinin Pelin Akil olacağı duyurulmuştu.
Tam 2 sezondur kavuşması beklenen Seyran ve Ferit'in 3. sezonda da bir arada olmayacağını öğrenen dizi izleyicileri hayal kırıklığını dibine kadar yaşarlarken, Ferit ve yeni aşkından ilk fotoğraf geldi.
Birsen Altuntaş, sete çıkan Yalı Çapkını'nda Ferit ve yeni aşkı Diyar'ın ilk görüntüsünü paylaştı. İşte o görüntü:
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