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Müge Anlı'daki Üfürükçü Cinayetinde Bir İzleyici Çarpıcı Bir Detay Paylaştı!

Müge Anlı'daki Üfürükçü Cinayetinde Bir İzleyici Çarpıcı Bir Detay Paylaştı!

Müge Anlı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 11:49

Müge Anlı'daki üfürükçü cinayetinde her geçen gün birbirinden ilginç detaylar ortaya çıkıyor. İsmini vermek istemeyen bir izleyici cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili bir iddia ortaya attı.

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Müge Anlı'nın programında araştırılan üfürükçü cinayetinde ayrıntılar belli olmaya başladı.

Müge Anlı'nın programında araştırılan üfürükçü cinayetinde ayrıntılar belli olmaya başladı.

Sebile Hanım, "Benimle evlenmek için kocamı öldürdü" diyerek Mustafa Samagan'ın Mehmet Yörük'ü öldürdüğünü itiraf etmişti.

Sebile Hanım, "Benimle evlenmek için kocamı öldürdü" diyerek Mustafa Samagan'ın Mehmet Yörük'ü öldürdüğünü itiraf etmişti.

Bugün yayınlanan programda üfürükçü cinayetiyle ilgili izleyiciler canlı yayına bağlanarak bildiklerini paylaştı. İsmini vermek istemeyen izleyicilerden biri Mustafa Samagan'ın eşinin çalıştığı çiftlikten tarım ilacı çaldığını ifade etti.

Bugün yayınlanan programda üfürükçü cinayetiyle ilgili izleyiciler canlı yayına bağlanarak bildiklerini paylaştı. İsmini vermek istemeyen izleyicilerden biri Mustafa Samagan'ın eşinin çalıştığı çiftlikten tarım ilacı çaldığını ifade etti.

Ayrıca Mehmet Yörük'ün bu tarım ilacının çorbasına katılarak öldürüldüğünü iddia etti. Programda söz konusu ilacın ağızdan alınmasının öldürücü olduğu ve direkt mide rahatsızlıklarına sebep olduğu belirtildi.

Ayrıca Mehmet Yörük'ün bu tarım ilacının çorbasına katılarak öldürüldüğünü iddia etti. Programda söz konusu ilacın ağızdan alınmasının öldürücü olduğu ve direkt mide rahatsızlıklarına sebep olduğu belirtildi.

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