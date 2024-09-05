Müge Anlı'ya Bağlanan Görgü Tanığı: "Üfürükçü Kocasının Yanında Kadına Tecavüze Kalkıştı!"

Müge Anlı'da Mehmet Yörük'ü öldürme şüphesi ile gözaltına alınan üfürükçü cinayeti ile ilgili bağlanan tanıklar şok açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Bir tanık, sinir hastası kadını kocasının yanında taciz edip tecavüze kalkışan üfürükçüye meydan dayağı çektiklerini itiraf etti.