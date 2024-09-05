Müge Anlı'ya Bağlanan Görgü Tanığı: "Üfürükçü Kocasının Yanında Kadına Tecavüze Kalkıştı!"
Müge Anlı'ya Bağlanan Görgü Tanığı: "Üfürükçü Kocasının Yanında Kadına Tecavüze Kalkıştı!"
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Müge Anlı'da Sebile'nin cinayet itirafının ardından olaylar durulmuyor. Üfürükçü Mustafa Samagan ile ilgili yayına bağlanan tanıklar şok açıklamalarda bulunuyor.
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Bugünkü yayına bağlanan Ahmet Tunç, Osmaniye'de nam salan üfürükçü Mustafa'ya sinir hastası bir kadının iyileşmesi için gittiklerinde yaşadıklarını anlattı.
Tunç, üfürükçüye kocasının götürdüğü kadın ile baş başa kalabilmek için Mustafa'nın odadan kocasını çıkardığını söyledi.
Sonrasında ise perdenin arasından içerde neler olduğuna bakan koca hayatının şokunu yaşadı. Tunç'un anlattığına göre Mustafa "Tenim tenine değecek, öyle iyileşeceksin" diyerek kadını çırılçıplak yatağa sokmuştu.
Kocası, üfürükçünün de çıplak olduğunu görünce çileden çıktı. Mustafa kadın ile yatağa girmiş, sözde şifa dağıtıyordu.
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Vaziyeti gören koca "Sen soyunacaksın ben soyunacağım, benim tenim senin tenine değecek, sen iyi olacaksın" diyen üfürükçüye saldırdı, diyen iddia sahibi daha sonra mahallede meydan dayağı attıklarını da itiraf etti.
Tunç, 2015 yılında yaşanan olayda üfürükçünün kocadan şifa için 2 bin 500 tl istediğini de belirtti. Tunç'un açıklamaları korkunç resmi bir kez daha ortaya koydu.
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