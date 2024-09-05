Samimi Pozlarını Küçük Çocuğa Çektirmişler! Müge Anlı'nın Yayınını İhbar Kabul Eden Bakanlık Harekete Geçti!
Samimi Pozlarını Küçük Çocuğa Çektirmişler! Müge Anlı'nın Yayınını İhbar Kabul Eden Bakanlık Harekete Geçti!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müge Anlı'nın programında işlenen üfürükçü cinayetinde evdeki 11 yaşındaki çocuk için harekete geçti. Babası Mehmet Yörük'ü öldürdüğü iddia edilen üfürükçü ile annesi Sebile'nin samimi pozlarını küçük çocuğa çektirdiği ortaya çıktı.
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Müge Anlı'nın programında gelen cinayet itirafının ardından üfürükçü Mustafa Samagan ile ilgili iddialar son bulmuyor.
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Sebile Hanım'ın "Benimle evlenmek için kocamı öldürdü" iddiasından bulunduğu Mustafa ile fotoğrafları ortaya çıktı.
Daha önce benim zorla açık seçik fotoğraflarımı çekip tehdit etti, diyen Sebile ilişkiyi kabul etmemişti. Ancak Mustada, Sebile ile 6 yıldır birlikte olduğunu söylemişti.
Müge Anlı'nın yayınında paylaşılan fotoğraflar her şeyi açıkladı. Sebile ve kocasını öldürdüğünü iddia ettiği Mustafa samimi pozlar vermişti.
Bu fotoğrafları ise cinayet sırasında da evde bulunan Sebile'nin 11 yaşındaki oğlunun çektiği ortaya çıktı.
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Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük çocuk için harekete geçti. Psikolojik destek sunacaklarını açıkladılar.
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