Görüş Bildir
Haberler
TV
Samimi Pozlarını Küçük Çocuğa Çektirmişler! Müge Anlı'nın Yayınını İhbar Kabul Eden Bakanlık Harekete Geçti!

Samimi Pozlarını Küçük Çocuğa Çektirmişler! Müge Anlı'nın Yayınını İhbar Kabul Eden Bakanlık Harekete Geçti!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 12:52

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müge Anlı'nın programında işlenen üfürükçü cinayetinde evdeki 11 yaşındaki çocuk için harekete geçti. Babası Mehmet Yörük'ü öldürdüğü iddia edilen üfürükçü ile annesi Sebile'nin samimi pozlarını küçük çocuğa çektirdiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müge Anlı'nın programında gelen cinayet itirafının ardından üfürükçü Mustafa Samagan ile ilgili iddialar son bulmuyor.

Müge Anlı'nın programında gelen cinayet itirafının ardından üfürükçü Mustafa Samagan ile ilgili iddialar son bulmuyor.

Sebile Hanım'ın "Benimle evlenmek için kocamı öldürdü" iddiasından bulunduğu Mustafa ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Sebile Hanım'ın "Benimle evlenmek için kocamı öldürdü" iddiasından bulunduğu Mustafa ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Daha önce benim zorla açık seçik fotoğraflarımı çekip tehdit etti, diyen Sebile ilişkiyi kabul etmemişti. Ancak Mustada, Sebile ile 6 yıldır birlikte olduğunu söylemişti.

Daha önce benim zorla açık seçik fotoğraflarımı çekip tehdit etti, diyen Sebile ilişkiyi kabul etmemişti. Ancak Mustada, Sebile ile 6 yıldır birlikte olduğunu söylemişti.

Müge Anlı'nın yayınında paylaşılan fotoğraflar her şeyi açıkladı. Sebile ve kocasını öldürdüğünü iddia ettiği Mustafa samimi pozlar vermişti.

Müge Anlı'nın yayınında paylaşılan fotoğraflar her şeyi açıkladı. Sebile ve kocasını öldürdüğünü iddia ettiği Mustafa samimi pozlar vermişti.

Bu fotoğrafları ise cinayet sırasında da evde bulunan Sebile'nin 11 yaşındaki oğlunun çektiği ortaya çıktı.

Bu fotoğrafları ise cinayet sırasında da evde bulunan Sebile'nin 11 yaşındaki oğlunun çektiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük çocuk için harekete geçti. Psikolojik destek sunacaklarını açıkladılar.

Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük çocuk için harekete geçti. Psikolojik destek sunacaklarını açıkladılar.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın