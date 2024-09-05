Samimi Pozlarını Küçük Çocuğa Çektirmişler! Müge Anlı'nın Yayınını İhbar Kabul Eden Bakanlık Harekete Geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müge Anlı'nın programında işlenen üfürükçü cinayetinde evdeki 11 yaşındaki çocuk için harekete geçti. Babası Mehmet Yörük'ü öldürdüğü iddia edilen üfürükçü ile annesi Sebile'nin samimi pozlarını küçük çocuğa çektirdiği ortaya çıktı.