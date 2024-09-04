Yayın Kesildi! Müge Anlı'daki Üfürükçünün Muskanın İçine Yazdıkları Dumur Etti!

Müge Anlı'nın yayına, Sebile ile evlenmek için kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen Üfürükçü Mustafa hakkında konuşmak için bir tanık bağlandı. Tanık ineği için üfürükçünün yazdığı muskanın içindekileri söyleyince yayın kesildi.