Yayın Kesildi! Müge Anlı'daki Üfürükçünün Muskanın İçine Yazdıkları Dumur Etti!
Yayın Kesildi! Müge Anlı'daki Üfürükçünün Muskanın İçine Yazdıkları Dumur Etti!
Müge Anlı'nın yayına, Sebile ile evlenmek için kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen Üfürükçü Mustafa hakkında konuşmak için bir tanık bağlandı. Tanık ineği için üfürükçünün yazdığı muskanın içindekileri söyleyince yayın kesildi.
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Müge Anlı'da gelen cinayet itirafı ile üfürükçü Mustafa, Sebile'nin kocası Mehmet Yörük'ü öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınmıştı.
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Bugünkü yayında canlı yayına Türkiye'nin dört bir yanından telefon geldi. Üfürükçü Mustafa yüzünden tacize uğrayanlar, dolandırılanlar Müge Anlı'ya derdini anlattı.
Yayının sonunda ise beklenmedik bir olay yaşandı. Üfürükçü Mustafa'yı tanıyan bir adam yayına bağlandı.
Satın aldığı ineği süt vermeyince üfürükçüye okutmak için Mustafa'ya ulaşan vatandaş, giderken bir tavuk ve bal götürdüğünü söyledi.
Tavukla balı aldıktan sonra ineğe bir muska yazan üfürükçü Mustafa'nın ardından ineğin süt vermeye başladığını söyleyen vatandaş, merakını gidermek için cami hocasına başvurdu.
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Hocaya muskanın içinde ne yazdığını soran iddia sahibi yayında söylediği sözlerle herkesi dumur etti. Muskada yazanları yayında sarf ettiği sırada yayın kesildi.
"Tavuğu aldım koydum yanıma, balı aldım koydum canıma..." diye devam eden sözlerde argo ve küfürlü kelimeler yazdığı anlaşıldı.
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