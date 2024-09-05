Oğlunu Taciz Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Ender Saraç, Esra Ezmeci'ye Konuştu!

Televizyon ekranlarından tanıdığımız Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin?' programına Dr. Ender Saraç konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde oğlunu taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Saraç, konu ile ilgili Ezmeci'nin sorularına yanıt verdi.