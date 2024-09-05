Oğlunu Taciz Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Ender Saraç, Esra Ezmeci'ye Konuştu!
Oğlunu Taciz Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Ender Saraç, Esra Ezmeci'ye Konuştu!
Televizyon ekranlarından tanıdığımız Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin?' programına Dr. Ender Saraç konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde oğlunu taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Saraç, konu ile ilgili Ezmeci'nin sorularına yanıt verdi.
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Beyaz TV'de sunduğu "Esra Ezmeci İle Yeni Baştan" programından tanıdığımız Esra Ezmeci, her perşembe YouTube kanalından konuklarına "Ne Hissettin?" diye soruyor.
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"Ne hissettin?" programının bu haftaki konuğu oğlunu taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dr. Ender Saraç oldu.
Ezmeci, Saraç'a o iddialar karşısında neler hissettiğini sordu. Saraç, "En yakınımdan böyle bir suçlama geldi. Bu iddialar ortaya çıktıktan ilk 24 saat içinde yalnızca kusmak istedim" dedi.
"Ben kendime üzülmedim, evladıma üzüldüm" diyen Saraç, olayın ardından çok ağladığını itiraf etti.
"Öyle kremler çıktı ki morluk ve yara izi yapılabiliyor" diyen Saraç, "Kadının kocasına ya da sevgilisine tecavüz-şiddet suçlamasında bulunması artık çok kolay. Hatta erkeğin sözünün önemi yok, kadın 'Çocuğu taciz ediyordu' dedikten sonra erkek hemen tutuklanıyor. O adamı cezaevinde öldürürler" diye konuştu.
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