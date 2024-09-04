Görüş Bildir
Haberler
TV
Kocasının Geceleri Annesi ile Yattığını Söyleyen Kadından Esra Ezmeci'ye Tuhaf Soru!

Kocasının Geceleri Annesi ile Yattığını Söyleyen Kadından Esra Ezmeci'ye Tuhaf Soru!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 12:58

Beyaz TV ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bir kadın takipçisinden gelen soruyu Instagram hesabından yayınlandı. O soru görenleri hayrete düşürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Televizyon ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Televizyon ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Takipçilerinden gelen ilişki sorularına Instagram hesabından yanıt veren Ezmeci'ye bir takipçisinin sorusu yine hepimizi dumura uğrattı.

Takipçilerinden gelen ilişki sorularına Instagram hesabından yanıt veren Ezmeci'ye bir takipçisinin sorusu yine hepimizi dumura uğrattı.

Kocasının, evli olmalarına rağmen hala geceleri annesi ile birlikte uyumak istediğini söyleyen takipçi şaşkınlık verdi.

Kocasının, evli olmalarına rağmen hala geceleri annesi ile birlikte uyumak istediğini söyleyen takipçi şaşkınlık verdi.

"Kocam gece annesiyle yatıyor. Ben bıktım ama kaynanam bu işe çok mutlu" diyen kadının yazdıklarına biz diyecek bir şey bulamadık. Bakın, Esra Ezmeci ne yanıt verdi...

"Kocam gece annesiyle yatıyor. Ben bıktım ama kaynanam bu işe çok mutlu" diyen kadının yazdıklarına biz diyecek bir şey bulamadık. Bakın, Esra Ezmeci ne yanıt verdi...

Keşke konuşunca hallolsaydı... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşke konuşunca hallolsaydı... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın