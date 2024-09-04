Kocasının Geceleri Annesi ile Yattığını Söyleyen Kadından Esra Ezmeci'ye Tuhaf Soru!
Kocasının Geceleri Annesi ile Yattığını Söyleyen Kadından Esra Ezmeci'ye Tuhaf Soru!
Beyaz TV ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bir kadın takipçisinden gelen soruyu Instagram hesabından yayınlandı. O soru görenleri hayrete düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takipçilerinden gelen ilişki sorularına Instagram hesabından yanıt veren Ezmeci'ye bir takipçisinin sorusu yine hepimizi dumura uğrattı.
Kocasının, evli olmalarına rağmen hala geceleri annesi ile birlikte uyumak istediğini söyleyen takipçi şaşkınlık verdi.
"Kocam gece annesiyle yatıyor. Ben bıktım ama kaynanam bu işe çok mutlu" diyen kadının yazdıklarına biz diyecek bir şey bulamadık. Bakın, Esra Ezmeci ne yanıt verdi...
Keşke konuşunca hallolsaydı... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın