Bir Gece Masalı'ndaki 'Erotik Abdest Alma' Sahnesi Tartışma Yarattı!
Bir Gece Masalı'ndaki 'Erotik Abdest Alma' Sahnesi Tartışma Yarattı!
ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın ilk bölümü izleyenler dizide Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest alırken Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir tarafından röntgenlenmesine tepki gösterdi. Canfeza abdest alırken seksi gösterilerek sahne erotikleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın ilk bölümü yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün akşam ekranlara gelen dizi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Dizide kadına şiddet ve taciz sahnelerinin yer alması tepki çekti.
Yanı sıra dizideki en absürt sahne Canfeza'nın abdest aldığı sahneydi. İzleyenler sahnenin tuhaflığına karşı tepkisiz kalamadı.
Sahnede Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest alırken Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir onu röntgenliyordu. Diğer yandan abdest alma sahnesinin erotikleştirilmesi de tepki çekti.
Önce o sahneye bir bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Allah kabul etsin...
Cüzdan kabartan maaşlar sağlamı (yü)R(ü)T(t)ÜK kurumu nerede?