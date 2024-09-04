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Bir Gece Masalı'ndaki 'Erotik Abdest Alma' Sahnesi Tartışma Yarattı!

Bir Gece Masalı'ndaki 'Erotik Abdest Alma' Sahnesi Tartışma Yarattı!

Bir Gece Masalı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 09:18

ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın ilk bölümü izleyenler dizide Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest alırken Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir tarafından röntgenlenmesine tepki gösterdi. Canfeza abdest alırken seksi gösterilerek sahne erotikleştirildi.

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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın ilk bölümü yayınlandı.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın ilk bölümü yayınlandı.

Dün akşam ekranlara gelen dizi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Dizide kadına şiddet ve taciz sahnelerinin yer alması tepki çekti.

Dün akşam ekranlara gelen dizi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Dizide kadına şiddet ve taciz sahnelerinin yer alması tepki çekti.

Yanı sıra dizideki en absürt sahne Canfeza'nın abdest aldığı sahneydi. İzleyenler sahnenin tuhaflığına karşı tepkisiz kalamadı.

Yanı sıra dizideki en absürt sahne Canfeza'nın abdest aldığı sahneydi. İzleyenler sahnenin tuhaflığına karşı tepkisiz kalamadı.

Sahnede Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest alırken Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir onu röntgenliyordu. Diğer yandan abdest alma sahnesinin erotikleştirilmesi de tepki çekti.

Sahnede Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest alırken Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir onu röntgenliyordu. Diğer yandan abdest alma sahnesinin erotikleştirilmesi de tepki çekti.

Önce o sahneye bir bakalım...

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