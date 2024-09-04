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Yalı Çapkını'nda Ferit'in Sevgilisi Olacak Pelin Akil'den Mert Ramazan Demir Açıklaması!

Yalı Çapkını'nda Ferit'in Sevgilisi Olacak Pelin Akil'den Mert Ramazan Demir Açıklaması!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 08:43

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in partneri Diyar'a hayat vereceği gündem olan Pelin Akil'den, Mert Ramazan Demir ile ilgili ilk açıklama geldi.

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Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda bir takım değişiklere gitti. Bildiğiniz üzere dizi zaman atlaması ile başlayacak ve hikaye komple değişecek.

Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda bir takım değişiklere gitti. Bildiğiniz üzere dizi zaman atlaması ile başlayacak ve hikaye komple değişecek.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı diziye birçok oyuncu diğer karakterlere partner olarak geldi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı diziye birçok oyuncu diğer karakterlere partner olarak geldi.

Pelin Akil de bunlardan biri oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan Akil, dizide Ferit'in kendinden yaşça büyük sevgilisi Diyar'a hayat verecek.

Pelin Akil de bunlardan biri oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan Akil, dizide Ferit'in kendinden yaşça büyük sevgilisi Diyar'a hayat verecek.

Akil, dün akşam muhabirlerin sorularına yanıt verirken yeni partnerlik hakkında da konuştu: "Bomba gibi bir hikaye geliyor!"

Akil, dün akşam muhabirlerin sorularına yanıt verirken yeni partnerlik hakkında da konuştu: "Bomba gibi bir hikaye geliyor!"

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