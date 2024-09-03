Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon Çekimlerini Görüntüleyen Kullanıcı Hikayeyi İfşa Etti!
Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon Çekimlerini Görüntüleyen Kullanıcı Hikayeyi İfşa Etti!
Kızılcık Şerbeti yeni sezon çekimleri başladı. Evinin önünde dizinin çekimlerinin yapıldığını fark eden bir kullanıcı yeni bölümden bir bilgiyi ifşaladı.
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Kızılcık Şerbeti ekibi yeni sezon için çekimlere başladı. Finalde Görkem'in camdan düştüğü sahne ile birlikte Görkem ölecek mi, diye sormuştuk.
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Ancak sadece Görkem değil, Alev'in diziden çıkışı ve Ömer ile Kıvılcım'ın ilişkisi de merakta bırakmıştı.
Alev, dizide Almanya'ya gitmişti. Karnında Apo'nun bebeğini taşıyan Alev'in halinin ne olacağını bir kullanıcı ifşa etti.
Evinin önündeki hastanede dizinin çekimleri olduğunu fark eden kullanıcı o anları paylaştı ve Alev'in bebeği doğururken öleceğini yazdı.
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