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İlk Bölümü Bu Akşam: Bir Gece Masalı Setinden Burak Deniz'in Paylaşımı!

İlk Bölümü Bu Akşam: Bir Gece Masalı Setinden Burak Deniz'in Paylaşımı!

Bir Gece Masalı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 17:37

İlk bölümü ile sezonu bu akşam açacak olan, ATV'nin tartışmalı dizisi Bir Gece Masalı'ndan Burak Deniz set anısı paylaştı.

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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde oynadığı Bir Gece Masalı bu akşam yayın hayatına başlayacak.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde oynadığı Bir Gece Masalı bu akşam yayın hayatına başlayacak.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle başrol oyuncularının eleştiri aldığı dizide dolu dizgin bir aşk hikayesi anlatılacak.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle başrol oyuncularının eleştiri aldığı dizide dolu dizgin bir aşk hikayesi anlatılacak.

ATV'de izleyenlerle buluşacak olan dizinin ilk bölümü yayınlanmadan önce Burak Deniz, sosyal medya hesabından setten video paylaştı.

ATV'de izleyenlerle buluşacak olan dizinin ilk bölümü yayınlanmadan önce Burak Deniz, sosyal medya hesabından setten video paylaştı.

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