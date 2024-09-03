İlk Bölümü Bu Akşam: Bir Gece Masalı Setinden Burak Deniz'in Paylaşımı!
İlk Bölümü Bu Akşam: Bir Gece Masalı Setinden Burak Deniz'in Paylaşımı!
İlk bölümü ile sezonu bu akşam açacak olan, ATV'nin tartışmalı dizisi Bir Gece Masalı'ndan Burak Deniz set anısı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde oynadığı Bir Gece Masalı bu akşam yayın hayatına başlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralarındaki yaş farkı nedeniyle başrol oyuncularının eleştiri aldığı dizide dolu dizgin bir aşk hikayesi anlatılacak.
ATV'de izleyenlerle buluşacak olan dizinin ilk bölümü yayınlanmadan önce Burak Deniz, sosyal medya hesabından setten video paylaştı.
👇🏻
Siz yeni dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın