Milyoner'de Yarışmacının Coğrafya Sorusunda 'Var Olmayan Bir Dağı' Seçmesi Gündem Oldu
Milyoner'de Yarışmacının Coğrafya Sorusunda 'Var Olmayan Bir Dağı' Seçmesi Gündem Oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına coğrafya sorusu çıktı. Şıklardan dünyada var olmayan bir dağı seçen yarışmacının yanıtı gündem oldu.
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"Kim Milyoner Olmak İster"de, Sakarya Üniversitesi'nden mezun olan Sümeyye Aslan, hafızalara kazınan bir hata yaptı.
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Bölümde, Aslan'ın coğrafya konusundaki bir soruya verdiği yanıt, izleyicileri hayrete düşürdü.
Aslan'ın seçtiği yanıt, aslında gerçekte var olmayan bir dağın adıydı ve bu durum, izleyicileri adeta şoka uğrattı.
Soru şu şekildeydi: "Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir?" Bu sorunun yanıtları arasında A) Ansiklopedi Dağları, B) Sözlük Dağları, C) İmla Kılavuzu Dağları ve D) Atlas Dağları seçenekleri bulunuyordu.
Doğru yanıtın D seçeneği olan 'Atlas Dağları' olması gerektiği halde, Aslan A seçeneği 'Ansiklopedi Dağları' yanıtını verdi.
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Bu hata sonucunda, 5 bin TL ödül ile yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.
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Allah’tan güzel kız
ne alaka lan 😂
Ansiklopedinin içinde bir şey tanıdık geldi demek ki? İnce gördüm, dikkat.
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