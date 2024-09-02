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Milyoner'de Yarışmacının Coğrafya Sorusunda 'Var Olmayan Bir Dağı' Seçmesi Gündem Oldu

Milyoner'de Yarışmacının Coğrafya Sorusunda 'Var Olmayan Bir Dağı' Seçmesi Gündem Oldu

Kim Milyoner Olmak İster
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 13:44

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına coğrafya sorusu çıktı. Şıklardan dünyada var olmayan bir dağı seçen yarışmacının yanıtı gündem oldu.

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"Kim Milyoner Olmak İster"de, Sakarya Üniversitesi'nden mezun olan Sümeyye Aslan, hafızalara kazınan bir hata yaptı.

"Kim Milyoner Olmak İster"de, Sakarya Üniversitesi'nden mezun olan Sümeyye Aslan, hafızalara kazınan bir hata yaptı.

Bölümde, Aslan'ın coğrafya konusundaki bir soruya verdiği yanıt, izleyicileri hayrete düşürdü.

Bölümde, Aslan'ın coğrafya konusundaki bir soruya verdiği yanıt, izleyicileri hayrete düşürdü.

Aslan'ın seçtiği yanıt, aslında gerçekte var olmayan bir dağın adıydı ve bu durum, izleyicileri adeta şoka uğrattı.

Aslan'ın seçtiği yanıt, aslında gerçekte var olmayan bir dağın adıydı ve bu durum, izleyicileri adeta şoka uğrattı.

Soru şu şekildeydi: "Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir?" Bu sorunun yanıtları arasında A) Ansiklopedi Dağları, B) Sözlük Dağları, C) İmla Kılavuzu Dağları ve D) Atlas Dağları seçenekleri bulunuyordu.

Soru şu şekildeydi: "Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir?" Bu sorunun yanıtları arasında A) Ansiklopedi Dağları, B) Sözlük Dağları, C) İmla Kılavuzu Dağları ve D) Atlas Dağları seçenekleri bulunuyordu.

Doğru yanıtın D seçeneği olan 'Atlas Dağları' olması gerektiği halde, Aslan A seçeneği 'Ansiklopedi Dağları' yanıtını verdi.

Doğru yanıtın D seçeneği olan 'Atlas Dağları' olması gerektiği halde, Aslan A seçeneği 'Ansiklopedi Dağları' yanıtını verdi.
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Bu hata sonucunda, 5 bin TL ödül ile yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

Bu hata sonucunda, 5 bin TL ödül ile yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

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Boran Deniz

Allah’tan güzel kız

Elif Tkdmr

ne alaka lan 😂

Mesut Mutlu Bahtiyar

Ansiklopedinin içinde bir şey tanıdık geldi demek ki? İnce gördüm, dikkat.

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