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Herkes Onu Merak Ediyordu: Müge Anlı'da Rahmi Bey'in Sağlık Durumu ile İlgili İlk Açıklama

Herkes Onu Merak Ediyordu: Müge Anlı'da Rahmi Bey'in Sağlık Durumu ile İlgili İlk Açıklama

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 10:28

Sezon arası sona erdi, Müge Anlı ekranlara geri döndü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programından tanıdığımız ünlü avukat Rahmi Bey'in sağlık durumu ise merak edilenler arasındaydı. Programın ilk bölümünde açıklama geldi.

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Müge Anlı sezon arasından sonra 2 Eylül Pazartesi itibariyle ekranlara geri döndü.

Müge Anlı sezon arasından sonra 2 Eylül Pazartesi itibariyle ekranlara geri döndü.

Onu seven yüzlerce hayranının ilk merak ettiği ise Rahmi Bey'in sağlık durumuydu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tanıdığımız Avukat Rahmi Özkan yazın ameliyat olmuştu. Programa tekrar çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu.

Onu seven yüzlerce hayranının ilk merak ettiği ise Rahmi Bey'in sağlık durumuydu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tanıdığımız Avukat Rahmi Özkan yazın ameliyat olmuştu. Programa tekrar çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu.

Neyse ki ilk bölümde Rahmi Özkan da aramızdaydı. Müge Anlı'nın sorusu üzerine sağlık durumunu açıklayan Rahmi Bey, "Aniden bir hastalık çıktı, ben de geçen sezon sonu Allah içime doğurmuş, veda eder gibi bitirmişim" dedi.

Neyse ki ilk bölümde Rahmi Özkan da aramızdaydı. Müge Anlı'nın sorusu üzerine sağlık durumunu açıklayan Rahmi Bey, "Aniden bir hastalık çıktı, ben de geçen sezon sonu Allah içime doğurmuş, veda eder gibi bitirmişim" dedi.

Sesinin kısık ve yorgun olduğu görülen Rahmi Bey'e, Müge Anlı "Artık sezon başladı, merak etme ben seni iyi edeceğim" dedi.

Sesinin kısık ve yorgun olduğu görülen Rahmi Bey'e, Müge Anlı "Artık sezon başladı, merak etme ben seni iyi edeceğim" dedi.

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