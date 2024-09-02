Herkes Onu Merak Ediyordu: Müge Anlı'da Rahmi Bey'in Sağlık Durumu ile İlgili İlk Açıklama
Herkes Onu Merak Ediyordu: Müge Anlı'da Rahmi Bey'in Sağlık Durumu ile İlgili İlk Açıklama
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Müge Anlı sezon arasından sonra 2 Eylül Pazartesi itibariyle ekranlara geri döndü.
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Onu seven yüzlerce hayranının ilk merak ettiği ise Rahmi Bey'in sağlık durumuydu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tanıdığımız Avukat Rahmi Özkan yazın ameliyat olmuştu. Programa tekrar çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu.
Neyse ki ilk bölümde Rahmi Özkan da aramızdaydı. Müge Anlı'nın sorusu üzerine sağlık durumunu açıklayan Rahmi Bey, "Aniden bir hastalık çıktı, ben de geçen sezon sonu Allah içime doğurmuş, veda eder gibi bitirmişim" dedi.
Sesinin kısık ve yorgun olduğu görülen Rahmi Bey'e, Müge Anlı "Artık sezon başladı, merak etme ben seni iyi edeceğim" dedi.
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