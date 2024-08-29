Narin Bulundu mu? Didem Arslan'ın Yayınında Ortaya Çıkan Tüm Detaylar...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'den bugün itibariyle tam 9 gündür haber yok. Aile kaybın araştırılması için Didem Arslan'la Vazgeçme programına başvurdu. Yayında ortaya çıkan detaylar hepimizi şok etti. İşte, yayın sırasında Narin'in kaybı ile ilgili yaşananlar...