Narin Bulundu mu? Didem Arslan'ın Yayınında Ortaya Çıkan Tüm Detaylar...
Narin Bulundu mu? Didem Arslan'ın Yayınında Ortaya Çıkan Tüm Detaylar...
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'den bugün itibariyle tam 9 gündür haber yok. Aile kaybın araştırılması için Didem Arslan'la Vazgeçme programına başvurdu. Yayında ortaya çıkan detaylar hepimizi şok etti. İşte, yayın sırasında Narin'in kaybı ile ilgili yaşananlar...
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21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan Narin Güran bir daha geri dönmedi.
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Aile kaybın araştırılması için Didem Arslan'la Vazgeçme programına başvurdu. İlk olarak bölgede bulunan terlik ve kan izleri incelemeye alındı. Narin'e ait olmadığını öğrenince tüm Türkiye'nin yüreğine su serpilmişti.
Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi küçük kızın son görüldüğü yere gitti. Programın muhabiri Büşra Seyis, Narin'in birlikte görüldüğü arkadaşlarına söylediği son sözleri ortaya çıkardı.
Yayında aktarılanlara göre Narin karnının çok acıktığını, uykusunun geldiğini ve eve gidip yemek yedikten sonra uyuyacağını söyledi. Akşam saat 5 civarı ise tekrar buluşmak istediğini belirtti. Arkadaşları, Narin'in son olarak kendilerine el sallayıp gittiğini söylediler.
Narin'in arama çalışmaları devam ederken yayına annesi konuk oldu. Narin'in annesinin canlı yayında yaptığı açıklama dikkat çekti.
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Annenin bir köpeğin zarar gördüğünü belirttiği sırada yayın aniden kesildi. Anne açıklamasında, “Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. ‘Yapmayın, günahtır’ dedim" diye konuştu.
Didem Arslan daha sonra yayının "sigara" kelimesi nedeniyle kesildiğini açıkladı. Ancak annenin anlattıkları gözleri abinin üzerine çevirdi.
Çok geçmeden ilk gözaltı haberi geldi. Olay ile ilgili aileye yakın bir akrabanın gözaltına alındığı aktarılmıştı. Didem Arslan, o yakın akrabanın Narin'in abisi olduğunu açıkladı.
Anne, abinin gözaltı haberini duyunca yayında sinir krizi geçirdi. Sosyal medyada anne ile ilgili kızının kaybında neden bu kadar tepki vermedin, yorumları geldi.
Olayla ilgili gözaltına alınan abi ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Ancak şüpheler son bulmadı.
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'Bilgisine başvurulması için gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığı' belirtilen abi Enes'le ilgili yeni gelişmeyi Didem Arslan aktardı.
Didem Arslan'ın yayınında Narin'in amcasının açıklamasına göre, abisinin kolundaki ısırık izinden DNA örneği alındığı da işlendi.
Ancak amca, Enes'in kolundaki ısırığı kendi kendine yaptığını belirtti. Didem Arslan kaybı işlemeye devam ederken tek dileğimiz küçük kızın sağ salim bulunması.
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