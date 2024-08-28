'Koldaki Isırık' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Narin'in Abisinden DNA Örneği Alınmış!
'Koldaki Isırık' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Narin'in Abisinden DNA Örneği Alınmış!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden 8 gün önce kaybolan Narin'in arama çalışmaları sürüyor. Yaşanan son gelişmelerle abisi önce gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Didem Arslan'la Vazgeçme programında Narin'in amcası aracılığıyla yapılan açıklamaya göre abisinin kolundaki ısırık izinden DNA örneği alınmış!
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21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gitmek üzere evden ayrılan Narin Güran'dan o günden beri haber alınamıyor.
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Kaybolmasının üzerinden geçen 8 günün ardından aramalar sürerken, Didem Arslan'la Vazgeçme programında da aramalara katkı sağlamak üzere bu konu işleniyor.
28 Ağustos tarihli yayına katılan annesinin yaptığı açıklamalar sonucu Narin'in abisinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.
'Bilgisine başvurulması için gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığı' belirtilen abi Enes'le ilgili yeni gelişmeyi Didem Arslan aktardı.
Didem Arslan'ın, Narin'in amcası ile yaptığı röportajda belirttiğine göre abi Enes'in kolundaki ısırık izinden DNA örneği alınmış.
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Ancak amca, Enes'in kolundaki ısırığı kendi kendine yaptığını belirtti.
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