8 Gündür Kayıp Olan Narin'in Abisi Gözaltına Alındı!
8 Gündür Kayıp Olan Narin'in Abisi Gözaltına Alındı!
8 gündür tüm Türkiye'nin gündemini sarsan Narin'in kaybı olayında son olarak yakın bir akrabanın gözaltına alındığı aktarılmıştı. Didem Arslan, o yakın akrabanın Narin'in abisi olduğunu açıkladı.
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in kaybının üzerinden 8 gün geçerken, emniyet güçleri Narin'i bulmak için üstün bir çaba gösteriyor.
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Didem Arslan, TV programında Narin olayını en ince detayına kadar ele alırken, Narin'in annesinin ifadesi sonrası olayın seyri epey değişti.
Anne, canlı yayında oğlu ve onun iki arkadaşı hakkında yaptığı açıklamayla merak uyandırırken, bu açıklama sonrası emniyet güçleri yeni gözaltılar gerçekleştirdi.
Narin'in 1. derece yakın bir akrabasının gözaltına alındığı ortaya çıkarken, Didem Arslan bu kişinin Narin'in abisi Enes olduğunu açıkladı.
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