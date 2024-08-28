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8 Gündür Kayıp Olan Narin'in Abisi Gözaltına Alındı!

8 Gündür Kayıp Olan Narin'in Abisi Gözaltına Alındı!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 16:40 Son Güncelleme: 28.08.2024 - 16:56

8 gündür tüm Türkiye'nin gündemini sarsan Narin'in kaybı olayında son olarak yakın bir akrabanın gözaltına alındığı aktarılmıştı. Didem Arslan, o yakın akrabanın Narin'in abisi olduğunu açıkladı.

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in kaybının üzerinden 8 gün geçerken, emniyet güçleri Narin'i bulmak için üstün bir çaba gösteriyor.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in kaybının üzerinden 8 gün geçerken, emniyet güçleri Narin'i bulmak için üstün bir çaba gösteriyor.

Didem Arslan, TV programında Narin olayını en ince detayına kadar ele alırken, Narin'in annesinin ifadesi sonrası olayın seyri epey değişti.

Didem Arslan, TV programında Narin olayını en ince detayına kadar ele alırken, Narin'in annesinin ifadesi sonrası olayın seyri epey değişti.

Anne, canlı yayında oğlu ve onun iki arkadaşı hakkında yaptığı açıklamayla merak uyandırırken, bu açıklama sonrası emniyet güçleri yeni gözaltılar gerçekleştirdi.

Anne, canlı yayında oğlu ve onun iki arkadaşı hakkında yaptığı açıklamayla merak uyandırırken, bu açıklama sonrası emniyet güçleri yeni gözaltılar gerçekleştirdi.

Burada bahsetmiştik:

Narin'in 1. derece yakın bir akrabasının gözaltına alındığı ortaya çıkarken, Didem Arslan bu kişinin Narin'in abisi Enes olduğunu açıkladı.

Narin'in 1. derece yakın bir akrabasının gözaltına alındığı ortaya çıkarken, Didem Arslan bu kişinin Narin'in abisi Enes olduğunu açıkladı.

Abi Enes, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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