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Diyarbakır’da Kaybolan Narin'in Annesinin Açıklaması Sonrası Yayın Aniden Kesildi!

Diyarbakır’da Kaybolan Narin'in Annesinin Açıklaması Sonrası Yayın Aniden Kesildi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 12:39

Diyarbakır'da kaybolan 7 yaşındaki Narin'in bulunması için anne, Didem Arslan'la Vazgeçme programına katıldı. Yayın sırasında annenin sözleri sonrası yayın sonlandırıldı.

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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden Kur'an kursuna gitmek üzere evinden ayrılan Narin Güran'dan o tarihten bu yana bir haber alınamadı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden Kur'an kursuna gitmek üzere evinden ayrılan Narin Güran'dan o tarihten bu yana bir haber alınamadı.

Narin'in nerede olduğunun belirlenmesi için ailesi, Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurdu.

Narin'in nerede olduğunun belirlenmesi için ailesi, Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurdu.

Ailesi, dün programın canlı yayınına katıldı. Ancak, annenin bir köpeğin zarar gördüğünü belirttiği sırada yayın aniden kesildi.

Ailesi, dün programın canlı yayınına katıldı. Ancak, annenin bir köpeğin zarar gördüğünü belirttiği sırada yayın aniden kesildi.

Anne açıklamasında, “Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. ‘Yapmayın, günahtır’ dedim" diye konuştu.

Anne açıklamasında, “Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. ‘Yapmayın, günahtır’ dedim" diye konuştu.

İşte o yayından o anlar...

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