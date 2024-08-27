Görüş Bildir
Haberler
TV
Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'in Arkadaşlarına Söylediği Son Sözler Ortaya Çıktı!

Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'in Arkadaşlarına Söylediği Son Sözler Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 19:11

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Didem Arslan'la Vazgeçme programının muhabiri Büşra Seyis, küçük kızın son görüldüğü bölgeye giderek arkadaşlarından bilgi aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gitmek için evden ayrılan Narin Güran'dan o günden beri haber alınamıyor.

21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gitmek için evden ayrılan Narin Güran'dan o günden beri haber alınamıyor.

Bölgede bulunan terlik ve evine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kan lekelerinin küçük kıza ait olmadığının ortaya çıkmıştı.

Bölgede bulunan terlik ve evine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kan lekelerinin küçük kıza ait olmadığının ortaya çıkmıştı.

Detaylar:

Son görüntülerinde 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülen Narin'in aramaları sürerken, Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi küçük kızın son görüldüğü yere gitti.

Son görüntülerinde 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülen Narin'in aramaları sürerken, Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi küçük kızın son görüldüğü yere gitti.

Programın muhabiri Büşra Seyis, Narin'in birlikte görüldüğü arkadaşlarına söylediği son sözlerini sorduğunu açıkladı.

Narin'in karnının çok acıktığını, uykusunun geldiğini ve eve gidip yemek yedikten sonra uyuyacağını ve saat 17.00 civarı tekrar buluşmak istediğini belirttiğini söyleyen arkadaşları, Narin'in son olarak kendilerine el salladıklarını belirtti.

Narin'in karnının çok acıktığını, uykusunun geldiğini ve eve gidip yemek yedikten sonra uyuyacağını ve saat 17.00 civarı tekrar buluşmak istediğini belirttiğini söyleyen arkadaşları, Narin'in son olarak kendilerine el salladıklarını belirtti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın