Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'in Arkadaşlarına Söylediği Son Sözler Ortaya Çıktı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Didem Arslan'la Vazgeçme programının muhabiri Büşra Seyis, küçük kızın son görüldüğü bölgeye giderek arkadaşlarından bilgi aldı.