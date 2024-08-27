Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'in Arkadaşlarına Söylediği Son Sözler Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'in Arkadaşlarına Söylediği Son Sözler Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Didem Arslan'la Vazgeçme programının muhabiri Büşra Seyis, küçük kızın son görüldüğü bölgeye giderek arkadaşlarından bilgi aldı.
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21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gitmek için evden ayrılan Narin Güran'dan o günden beri haber alınamıyor.
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Bölgede bulunan terlik ve evine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kan lekelerinin küçük kıza ait olmadığının ortaya çıkmıştı.
Son görüntülerinde 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülen Narin'in aramaları sürerken, Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi küçük kızın son görüldüğü yere gitti.
Programın muhabiri Büşra Seyis, Narin'in birlikte görüldüğü arkadaşlarına söylediği son sözlerini sorduğunu açıkladı.
Narin'in karnının çok acıktığını, uykusunun geldiğini ve eve gidip yemek yedikten sonra uyuyacağını ve saat 17.00 civarı tekrar buluşmak istediğini belirttiğini söyleyen arkadaşları, Narin'in son olarak kendilerine el salladıklarını belirtti.
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