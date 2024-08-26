Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 6 Gündür Kayıp: Kan İzlerinin Sonuçları Çıktı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Küçük kızın evine 20 metre ötede bulunan kan izlerinin ona ait olmadığı ortaya çıktı. Bölgede arama çalışmaları ise titizlikle devam ediyor.