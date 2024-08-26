Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 6 Gündür Kayıp: Kan İzlerinin Sonuçları Çıktı!
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 6 Gündür Kayıp: Kan İzlerinin Sonuçları Çıktı!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Küçük kızın evine 20 metre ötede bulunan kan izlerinin ona ait olmadığı ortaya çıktı. Bölgede arama çalışmaları ise titizlikle devam ediyor.
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8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kızdan o gün bugündür haber alınamıyor.
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Güran için arama çalışmaları devam ederken dün evine yaklaşık 20 metre mesafede kan lekeleri bulmuştu.
Ancak, kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildi.
Ayrıca bögedeki sulama kanalının su seviyesi indirildi. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama tarama işlemi yapıldı.
Küçük kızın son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülüyordu. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin endişeli bekleyişi 6 gündür devam ediyor.
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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edildiği bildirildi.
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