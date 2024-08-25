Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'le İlgili Kritik Gelişme: Kan Lekeleri Bulundu!

'Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın, başka anneler ağlamasın. Ne isterseniz vermeye hazırım, yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim, ama kızım yok.'