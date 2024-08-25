Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'le İlgili Kritik Gelişme: Kan Lekeleri Bulundu!
Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin'le İlgili Kritik Gelişme: Kan Lekeleri Bulundu!
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Narin Güran'ın evine 20 metre mesafede kan lekeleri bulundu.
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8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kızdan bir daha haber alınamadı.
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Ailenin kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışması başlatıldı. Bölgede bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.
8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınları kayalıklar üzerinde kan lekeleri buldu.
Kan lekelerinin bulunması üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime ait olduğu belirlenecek.
Anne Yüksel Güran, yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini ifade ederek şunları söyledi: 👇
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Öte yandan Diyarbakır Valiliği sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdirmişti 👇
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