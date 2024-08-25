İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Reuters'a İlk Faiz İndirimi Beklediği Tarihi Açıkladı!
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Reuters'a İlk Faiz İndirimi Beklediği Tarihi Açıkladı!
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Reuters'a ilk faiz indirim beklentisi için kasım ayını gösterdi. Aran'ın 2024 yılı sonu için politika faizi beklentisi ise yüzde 45.
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Reuters'a faiz indirim beklentileri ve ekonomi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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Enflasyonda sene sonunda yüzde 42, 2025'te de yüzde 20 seviyelerini beklediğini kaydeden Aran, ilk faiz indirimi için beklediği tarihi de açıkladı.
Merkez Bankası'nın politika faizini mart ayından bu yana yüzde 50'de tuttuğunu ifade eden Aran, ilk faiz indirimine kasımda 250 baz puan ile başlanabileceğini dile getirdi. Aran beklentilerini şöyle anlattı: 👇
"Ekimin 3'ünde eylül enflasyonu açıklandığında muhtemelen yüzde 50'nin altına inen bir yıllık enflasyon rakamı görülecek ve politika faizi enflasyonun üstünde kalacak."
"Ekimde hızlı bir karar alınacağını sanmıyorum. Ama kasım toplantısından itibaren kademeli faiz indirim sürecine girilebileceğini ve politika faizinin 2024 sonunda yüzde 45, 2025 sonunda da yüzde 25'e kadar inebileceğini düşünüyorum."
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