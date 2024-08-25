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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Reuters'a İlk Faiz İndirimi Beklediği Tarihi Açıkladı!

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Reuters'a İlk Faiz İndirimi Beklediği Tarihi Açıkladı!

Faiz İndirimi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 14:36

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Reuters'a ilk faiz indirim beklentisi için kasım ayını gösterdi. Aran'ın 2024 yılı sonu için politika faizi beklentisi ise yüzde 45.  

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Reuters'a faiz indirim beklentileri ve ekonomi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Reuters'a faiz indirim beklentileri ve ekonomi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyonda sene sonunda yüzde 42, 2025'te de yüzde 20 seviyelerini beklediğini kaydeden Aran, ilk faiz indirimi için beklediği tarihi de açıkladı.

Enflasyonda sene sonunda yüzde 42, 2025'te de yüzde 20 seviyelerini beklediğini kaydeden Aran, ilk faiz indirimi için beklediği tarihi de açıkladı.

Merkez Bankası'nın politika faizini mart ayından bu yana yüzde 50'de tuttuğunu ifade eden Aran, ilk faiz indirimine kasımda 250 baz puan ile başlanabileceğini dile getirdi. Aran beklentilerini şöyle anlattı: 👇

Merkez Bankası'nın politika faizini mart ayından bu yana yüzde 50'de tuttuğunu ifade eden Aran, ilk faiz indirimine kasımda 250 baz puan ile başlanabileceğini dile getirdi. Aran beklentilerini şöyle anlattı: 👇

"Ekimin 3'ünde eylül enflasyonu açıklandığında muhtemelen yüzde 50'nin altına inen bir yıllık enflasyon rakamı görülecek ve politika faizi enflasyonun üstünde kalacak."

"Ekimin 3'ünde eylül enflasyonu açıklandığında muhtemelen yüzde 50'nin altına inen bir yıllık enflasyon rakamı görülecek ve politika faizi enflasyonun üstünde kalacak."

"Ekimde hızlı bir karar alınacağını sanmıyorum. Ama kasım toplantısından itibaren kademeli faiz indirim sürecine girilebileceğini ve politika faizinin 2024 sonunda yüzde 45, 2025 sonunda da yüzde 25'e kadar inebileceğini düşünüyorum."

"Ekimde hızlı bir karar alınacağını sanmıyorum. Ama kasım toplantısından itibaren kademeli faiz indirim sürecine girilebileceğini ve politika faizinin 2024 sonunda yüzde 45, 2025 sonunda da yüzde 25'e kadar inebileceğini düşünüyorum."

'Enflasyon kontrol altına alınıp fiyat istikrarı sağlandıktan sonra ekonominin dengeye ulaşacağını ve rahatlamanın ancak 2026 yılında görüleceğini bekliyorum.'

Aran'ın dolar kuru için yıl sonu beklentisi ise 38 TL.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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