TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Nüfusu En Fazla Artacak ve Azalacak İller Belli Oldu
TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Nüfusu En Fazla Artacak ve Azalacak İller Belli Oldu
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2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor. 2 milyon 815 bin 844 kişilik nüfus artışında 59 il etkili olacak. 5 ilin nüfusunda ise düşüş öngörülüyor.
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Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek. İstanbul'da beklenen nüfus artışı 473 bin 533 kişi.
En fazla nüfus artışı olacak ilk 5 il ise şöyle: 👇
Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olacak.
En fazla nüfus gerilemesi yaşanacak ilk 5 il şöyle olacak 👇
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