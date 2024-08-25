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TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Nüfusu En Fazla Artacak ve Azalacak İller Belli Oldu

TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Nüfusu En Fazla Artacak ve Azalacak İller Belli Oldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 13:39

Türkiye nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon artması bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre, 59 ilde nüfus artışı beklenirken, 5 ilin nüfusunda ise düşüş bekleniyor. Nüfusun en fazla artması beklenen il İstanbul olurken, en çok nüfus düşüşü ise Ağrı'da yaşanacak. 

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2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor. 2 milyon 815 bin 844 kişilik nüfus artışında 59 il etkili olacak. 5 ilin nüfusunda ise düşüş öngörülüyor.

2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor. 2 milyon 815 bin 844 kişilik nüfus artışında 59 il etkili olacak. 5 ilin nüfusunda ise düşüş öngörülüyor.

Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek. İstanbul'da beklenen nüfus artışı 473 bin 533 kişi.

Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek. İstanbul'da beklenen nüfus artışı 473 bin 533 kişi.

En fazla nüfus artışı olacak ilk 5 il ise şöyle: 👇

En fazla nüfus artışı olacak ilk 5 il ise şöyle: 👇

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olacak.

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olacak.

En fazla nüfus gerilemesi yaşanacak ilk 5 il şöyle olacak 👇

En fazla nüfus gerilemesi yaşanacak ilk 5 il şöyle olacak 👇
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