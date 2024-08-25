TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Nüfusu En Fazla Artacak ve Azalacak İller Belli Oldu

Türkiye nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon artması bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre, 59 ilde nüfus artışı beklenirken, 5 ilin nüfusunda ise düşüş bekleniyor. Nüfusun en fazla artması beklenen il İstanbul olurken, en çok nüfus düşüşü ise Ağrı'da yaşanacak.