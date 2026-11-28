Psikoterapist Sharon Martin'e göre pek çok kişi, öfkeli ya da üzgün olmasına izin verilmeyen ailelerde büyüyor. Ağlaması engellenen, duyguları görmezden gelinen ya da cezalandırılan çocuklar, hislerini bastırmayı öğreniyor. Yıllar süren bu bastırmanın ardından kişi, ne hissettiğinin farkında bile olmayabiliyor. Bu durumda 'İyiyim' demek bilinçli bir saklamadan çok, gerçekten ne hissedildiğini bilmemenin sonucu olabiliyor.

Klinik ve örgütsel psikolog Dr. Nicole Lipkin de benzer bir noktaya dikkat çekiyor. Lipkin'e göre bu kişiler zamanla duyguları bir kenara itmenin, kırılgan görünme riskinden daha güvenli olduğunu öğreniyor.