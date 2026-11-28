Psikologlar Açıkladı: Sürekli "İyiyim" Diyen Kişilerin Saklamaya Çalıştığı 4 Şey
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Birine nasıl olduğunu sorduğunuzda alacağınız en yaygın cevap büyük olasılıkla 'İyiyim' olacaktır. Ancak psikologlara göre bu iki kelime çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor. Uzmanlar, bu cevabı alışkanlık haline getirenlerin aslında hangi duyguları ve korkuları saklamaya çalıştığını anlattı.
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Psikologlara göre ilk neden, çocuklukta öğrenilip yıllarca bastırılan duygular.
İkinci neden ise tartışma çıkarma ve başkalarına yük olma korkusu.
Üçüncü neden her şeyin yolunda görünmesi gerektiği yönündeki baskı.
Duygular bazen çok büyük geliyor ve uzmanlara göre çözüm küçük adımlarla başlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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