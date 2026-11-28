Royal Museums Greenwich bu konuda net: Altın çağ korsanları kimseyi tahtada yürütmedi. İstenmeyen kişi ya ıssız bir yere bırakılır ya da doğrudan denize atılırdı. Sahneyi akıllara kazıyan J. M. Barrie'nin Peter Pan'ı ve ardından gelen korsan filmleri oldu. Bazı tarihçiler 19. yüzyıldan birkaç örnek aktarıyor, onlar da yaygın bir âdete işaret etmiyor.