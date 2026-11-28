Korsanlar Kaptanını Oyla Seçer, Sakat Kalana Tazminat Öderdi: Korsanlar Hakkında 9 Gerçek ve 5 Mit
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Bartholomew Roberts'ın gemisinde çatışmada kolunu ya da bacağını kaybeden tayfaya kaç gümüş ödenirdi? Cevabı, 1724'te basılan bir kitaptaki 11 maddelik korsan kanununda yazıyor. İlk dokuz madde belgelere dayanıyor, son beşi romanların ve filmlerin ezberlettiği mitler.
1. Korsan gemilerinin yazılı kanunu vardı.
2. Önemli kararlarda her tayfanın bir oyu vardı.
3. Ganimet paya bölünür, sakat kalana tazminat ödenirdi.
4. Parasına zar ve kâğıt oynamak yasaktı.
5. Tayfasından çalan ıssız bir yere bırakılırdı.
6. Siyah bayrak teslim ol, kırmızı bayrak aman yok demekti.
7. Karasakal bir limanı ablukaya alıp fidye olarak ilaç sandığı istedi.
8. Anne Bonny ve Mary Read idamdan hamile olduklarını söyleyerek kurtuldu.
9. Jül Sezar'ı kaçıran korsanlar ondan fidye pazarlığı dersi aldı.
10. Mit: Göz bandı, bir gözü karanlığa alıştırmak için takılırdı.
11. Mit: Korsanlar hazineyi gömüp haritaya çarpı koyardı.
12. Mit: Her korsanın omzunda bir papağan vardı.
13. Mit: Esirler gözleri bağlı halde tahtada yürütülürdü.
14. Yarı mit: Tahta bacak korsanlara özgü değildi.
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